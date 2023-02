Neočekivani rasplet: "Poslala sam poruku na pogrešan broj i udala se za stranca koji je odgovorio"

Umjesto da je, u kolovozu 2009. godine, poslala poruku sestrinoj prijateljici, Brenda Stearns, slučajno je poslala poruku potpunom strancu. Poruku je primio njezin sadašnji suprug Isaiah koji je odlučio započeti razgovor. Njih su dvoje ubrzo nakon toga postali par te su se zaručili šest mjeseci nakon upoznavanja, prenosi Metro.

U dopisivanju često koristite emoji srca? Evo što svako od njih označava:

Brenda smatra kako je njihova veza bila suđena: „Vjerujem da je trebao primiti moju poruku i da smo trebali biti u ovoj vezi. Sudbina nas je spojila“. Kaže kako je do toga trenutka često maštala o mužu i kakav bi on bio, a za Isaiaha kaže da ju čini boljom osobom te da joj je drago da je baš on onaj pravi. Kad je par počeo razmjenjivati ​​poruke, Brenda je radila kao pomoćnica u uredu i živjela je u Georgiji, gotovo tisuću kilometara udaljena od Isaiaha, pomoćnika u skladištu, u Ohiju.

Pogrešna poruka koju je Brenda poslala bio je odlomak iz Biblije o stavljanju drugih na prvo mjesto. Isaiah je odgovorio: 'Amen na to, tko je ovo?'. Oboje su otkrili da su kršćani, pa su počeli razmjenjivati ​​poruke, a Isaiah je sljedeći dan nazvao Brendu. Brenda je rekla: „U početku mi nije bilo baš ugodno jer ga nikad nisam upoznala. Namjerno se nisam javila. Ali, u dubini svog uma nadala sam se da će ostaviti govornu poštu kako bih mu mogla čuti glas – zvučao je iskreno i autentično, pa sam ga povratno nazvala“. S druge strane, Isaiah kaže da je aktivno tražio pravu osobu za vezu, a nakon što je primio Brendinu poruku i pročitao biblijski stih – započeo je razgovor. „Dok smo nastavili razgovarati, u roku od dva ili tri tjedna, shvatio sam da mi se sviđa i da je želim bolje upoznati. Nema šanse da se ovo slučajno dogodilo“, dodaje.

Kako je par sve više razgovarao, Brenda je saznala da Isaiah živi samo sat vremena udaljen od njezine mame. Ali, to nije bila jedina čudna slučajnost - zbog problema s pružateljem mobilne mreže, Isaiah je zapravo promijenio telefonske brojeve istog dana kad mu je Brenda prvi put poslala poruku. „Dobio je novi broj i dobio je moju poruku 30 minuta kasnije - nitko drugi nije znao da ima taj broj u to vrijeme“, rekla je Brenda. Što je još bizarnije, Brenda je zapravo planirala poslati poruku sestrinoj prijateljici ranije tog dana, ali kad je nešto iskrsnulo s poslom, zaboravila je pritisnuti 'Pošalji': „Da sam poslala poruku ujutro, nikad je ne bi dobio“.

Nakon što je par razmijenio fotografije, Brenda je rekla da je mislila da je Isaiah vrlo zgodan i počeli su redovito razgovarati. Isaiah je Brendu počeo zvati svaki drugi dan te su se počeli sve bolje upoznavati i gajiti osjećaje jedan prema drugome. Međutim, Brenda još uvijek nije bila potpuno sigurna može li vjerovati Isaiahu: „Oklijevala sam jer ga nisam srela licem u lice. Osjećala sam se kao da bi mi mogao lagati, mogao bi biti kreten, pa sam se malo bojala“. Željna savjeta, Brenda se povjerila mami o svojoj situaciji, a ona joj je predložila da se ona nađe s Isaiahom kako bi ga provjerila. Brendina majka i sestra završile su na spoju s Isaiahom umjesto nje. Djevojka je bila nervozna zbog ove situacije jer, kako kaže, sve je to bilo tako nenormalno. Tijekom spoja, Brenda je čekala kod kuće, nestrpljiva čuti povratne informacije svoje obitelji. „Cijelu večer čekala sam da mi se mama javi. Kada je to učinila, zamolila sam je da ocijeni Isaiaha od 1 do 10. Moja mama je zastala i rekla: 'Jedanaest, udat ćeš se za ovog tipa'. Činjenica da je to rekla natjerala me da pomislim da je ovo sve sudbina.“, rekla je Brenda. Kaže da mora da je Isaiah bio stvarno sjajan jer, kad je riječ o dečkima, njena je mama vrlo izbirljiva.

Naposljetku, par se dogovorio da će se prvi put sastati u prosincu 2009. godine, ali kada je izgledalo da bi Brendine radne obveze mogle poremetiti taj prvi sastanak, donijela je drastičnu odluku. Ona i njena obitelj planirali su otputovati za Božić pa joj je mama predložila da pozove i Isaiaha. Dodaje: „Spremala sam se krenuti, a dan prije mog godišnjeg odmora moj je šef rekao da trebam ostati u uredu. U tom sam trenutku odlučila dati otkaz te pomislila da će odluka koju sada donesem utjecati na ostatak mog života“. Nakon što se vratila svojoj mami u Ohio, Brenda je dogovorila sastanak s Isaiahom. Prvi put kada ga je ugledala, Brenda je pomislila kako je Isaiah visok, sladak i jako zgodan. Taj dan ovaj je par odlučio da će biti u vezi. Isaiah je rekao: „Kad sam prvi put vidio Brendu, bila je tako lijepa, imala je jako lijep osmijeh i pomislio sam, čak je bolja nego što sam zamišljao“.

Veza Brende i Isaiaha brzo je napredovala, a na Valentinovo 2010. on ju je zaprosio. Skuhao joj je finu večeru i ispekao tortu u obliku srca u koju je sakrio prsten. Pronašavši prsten, on je kleknuo i zaprosio je. „Znala sam da sam zaljubljena u njega i u srcu sam već znala da želim biti s njim. Bila sam jako uzbuđena i očito sam rekla da“, kaže Brenda. Par se vjenčao u lipnju 2010. godine i sada zajedno imaju šestero djece.

Foto: Brenda Rivera Stearns

Brenda je oduvijek željela biti majka te su odmah počeli pokušavati zatrudniti, a dva mjeseca kasnije saznala je da je trudna. „Stalno našoj djeci pričamo o tome kako smo upoznali. Misle da je to tako lijepo i nevjerojatno te žele znati sve detalje. Ne postoji pravi ili pogrešan način da upoznate svog partnera. Tako je lijepo i nevjerojatno kako se ljubav može pojaviti tamo gdje je najmanje očekuješ“, dodaje Brenda.

