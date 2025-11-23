Održite mozak oštrim i zdravim: Za ovaj zadatak dnevno trebate izdvojiti samo 10 minuta!

Baš kao što održavamo tijelo u formi redovitom tjelovježbom, jednako je važno svakodnevno "vježbati" i naš mozak. Mentalna aktivnost pomaže nam da ostanemo fokusirani, poboljšava pamćenje i održava kognitivne funkcije oštrima kako starimo. Mozak je organ koji voli izazove jer što ga više aktiviramo, to bolje radi. Stručnjak za njegu otkrio je da određena 10-minutna dnevna aktivnost može pomoći u smanjenju rizika od demencije i može pomoći u održavanju vašeg mozga "oštrim i zdravim" u starosti.

Iako ne postoji zajamčeni način sprječavanja demencije, određene dnevne aktivnosti mogu podržati dugoročno zdravlje mozga i pomoći u smanjenju rizika, bez obzira na vaše godine. Stručnjak za njegu Michael Berkley-Blezard podijelio je pet jednostavnih aktivnosti i hobija koji pomažu u održavanju uma aktivnim kako starite i mogu pomoći u smanjenju rizika od demencije. Među njima je bio i savjet za rješavanje brze dnevne zagonetke poput sudokua ili zagonetki, piše Daily Express. "Jedan od načina da vaš mozak ostane oštar i zdrav je redovito rješavanje zagonetki. Svakodnevno vježbanje mozga pomaže mu da ostane u vrhunskom stanju. Zagonetke istovremeno aktiviraju više dijelova mozga, uključujući pamćenje, vid i područja obrade, što pomaže u jačanju i održavanju neuronskih veza", objasnio je stručnjak.

Osim tog savjeta, Berkley-Blezard je podijelio i druge savjete za održavanje zdravlja mozga kako starite. Jedan od njih je održavanje društvene povezanosti. "Društvena izolacija jedan je od najvećih čimbenika rizika povezanih s razvojem demencije kasnije u životu. Održavanje društvene aktivnosti, bilo da se radi o provođenju vremena s prijateljima ili obitelji ili trudu da upoznate svoje kolege na poslu, pomaže u održavanju aktivnosti mozga, a istovremeno smanjuje stres i podržava neuronske putove koji štite od kognitivnog pada", objasnio je stručnjak.

Nadalje, glazba je odličan način da održite svoj mozak oštrim, bilo da je slušate, svirate instrument ili pjevate. "To je zato što je glazbeno pamćenje snažna vrsta implicitne memorije koja je obično ugrađena u mozak i vrlo je otporna na promjene koje dolaze sa stanjima poput demencije. Znanstvene studije pokazuju da slušanje glazbe aktivira široka područja mozga, često dopirući do područja do kojih drugi podražaji ne mogu", rekao je Berkley-Blezard.

Osim toga, na popisu savjeta našlo se i učenje jezika. "Istraživanja su otkrila da učenje drugog jezika može pomoći u odgađanju početka demencije. Smatra se da je to zato što dvojezične osobe razvijaju veću kognitivnu rezervu, čineći svoj mozak otpornijim na štetu koju demencija može uzrokovati. Postoji mnogo mobilnih aplikacija i YouTube videa koji učenje novog jezika čine pristupačnim i dostupnim u bilo kojoj dobi. Posvećivanje male količine vremena tome svaki dan može vam pomoći da naučite nove fraze i formirate nove neuronske putove", savjetovao je stručnjak.

Isto tako, redovito čitanje odličan je način da vaš mozak ostane aktivan i zdrav jer čitanje pruža mentalnu stimulaciju koja jača neuronske putove i gradi kognitivne rezerve, pomažući u zaštiti od gubitka pamćenja kako starite. "Čak i čitanje 20 stranica dnevno pomoći će u poboljšanju pamćenja i pažnje, podržavajući dugoročno kognitivno zdravlje. Čitanje također pomaže u smanjenju stresa, još jednog ključnog čimbenika u održavanju zdravog mozga u svim fazama života", zaključio je Berkley-Blezard.