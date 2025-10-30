Znate li kako izgleda moždani udar? Prepoznajte simptome pomoću jednostavnog akronima

Biste li znali prepoznati moždani udar? Rano uočavanje znakova koji upućuju na njega može presudno utjecati na ishod za vas ili vaše bližnje. Kada je riječ o ovoj temi, prije svega važno je znati da do moždanog udara dolazi kada se prekine dotok krvi u dio mozga. U oko 80 posto slučajeva uzrok je ugrušak ili začepljena arterija, a ponekad je oštećena sama žila. Bez dovoljno krvi moždanim stanicama manjka kisika i one počinju odumirati. Što dulje prekid traje, to su posljedice teže. TIA, tzv. 'mini-udar', nastaje kratkotrajnim začepljenjem. Pritom se simptomi mogu povući u minutama i trajna šteta bude mala, ali TIA je upozorenje jer oko 4 od 10 osoba nakon nje doživi puni udar, pa je treba shvatiti ozbiljno, pišu stručnjaci za Cardiac Screen.

Tko je u riziku? Moždani udar može se dogoditi svakome, no rizik je viši ako ste prekomjerne tjelesne težine, ako pušite, pijete mnogo alkohola, imate povišen kolesterol ili tlak te stanja poput šećerne bolesti ili fibrilacije atrija. Dobra vijest je da se mnogi čimbenici mogu mijenjati: uravnotežena prehrana, redovita tjelovježba i zdrave navike znatno smanjuju rizik. Razgovarajte s liječnikom o provjeri tlaka, kolesterola i drugih pokazatelja.

Kako prepoznati upozoravajuće znakove? Upamtite akronim FAST koji se odnosi na riječi na engleskom jeziku koje opisuju četiri ključna simptoma moždanog udara. Prva je FACE odnosno lice, a odnosi se na spušten kut usne pri osmijehu. Druga je ARM ili ruka, koja označava slabost ili trnce u ruci koja 'pada' pri podizanju. Slijedi riječ SPEECH odnosno govor koji je prilikom moždanog udara obično nerazgovijetan ili osoba ima problema prilikom ponavljanja rečenice. I na koncu, TIME odnosno vrijeme koje je u ovakvim situacijama presudno. Čim primijetite neke od ranije spomenutih simptoma, ne oklijevajte i odmah potražite liječničku pomoć.

Uz navedene simptome, kod osobe koja doživljava moždani udar mogu se javiti i jaka nagla glavobolja, iznenadna vrtoglavica i gubitak ravnoteže, smetnje vida na jednom ili oba oka, zbunjenost te slabost ili utrnulost jedne strane tijela. Simptomi često nastupaju naglo, ali ponekad i danima prije već postoje kratkotrajne epizode. Takvi znakovi nikako se ne smiju ignorirati.

Što učiniti kad dođe do moždanog udara? Ako sumnjate na TIA-u ili moždani udar, odmah zovite hitnu pomoć i jasno recite da sumnjate na udar, čak i ako su se simptomi povukli. Brzina spašava moždane stanice. Liječenje ovisi o tipu udara, zahvaćenom području i težini simptoma, a cilj je što prije obnoviti protok krvi. To se čini lijekovima koji otapaju ugrušak, no katkad je pacijenta potrebno podvrgnuti operativnom zahvatu. Nakon akutne faze slijedi prevencija ponovnog udara i oporavak, a terapija podrazumijeva lijekove protiv zgrušavanja, regulaciju tlaka i kolesterola, ponekad kirurški zahvat te rehabilitaciju radi govora i pokretljivosti. Što se ranije započne s liječenjem, veća je šansa dobrog oporavka i manjih dugotrajnih posljedica.