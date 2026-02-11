Naši Portali
Nije uvijek poziv na maženje: Evo što znači kada vam pas pokazuje svoj trbuh

11.02.2026.
u 14:30

Stručnjacima za njegu kućnih ljubimaca objasnili su postoji pet uobičajenih razloga zašto psi pokazuju trbuh

Mnogi vlasnici pasa smatraju da njihovi ljubimci pokazuju trbuh kada žele maženje i pažnju. Iako je to često istina, psi ovu gestu ponekad koriste i iz drugih razloga, od izražavanja povjerenja do pokazivanja predaje ili traženja zaštite. Razumijevanje pravog značenja ove geste može pomoći vlasnicima da bolje protumače ponašanje svojih pasa. Tako se jedna zabrinuta vlasnica obratila korisnicima Reddita nakon što je primijetila neobičnu reakciju svog šteneta Enza svaki put kad je vidi.

Prema riječima vlasnice, Enzo se odmah prevrće na leđa u gotovo svakoj situaciji. "Otkad smo dobili naše štene Enza, primijetila sam da leži na leđima doslovno u svakoj situaciji. Bilo da se vratim kući s posla, jedem i on želi neki zalogaj, podignem glas na njega zbog lošeg ponašanja ili ga uhvatim za povodac da idemo u šetnju. On se uvijek prevrće", napisala je u objavi. Iako se ponašanje čini simpatičnim, vlasnica je priznala da se nije mogla ne zapitati postoji li tajni razlog iza toga ili Enzo jednostavno voli češkanje trbuha, piše Daily Express.

"Uvijek sam mislila da jednostavno voli češkanje trbuha, što rado činim svaki put kad se okrene i pokaže trbuh. No, također sam čula da se neki psi prevrću na leđa kada su tjeskobni ili uplašeni. Gledajući njegov govor tijela, čini li se to normalnim ili je on samo lijeni mališan koji voli da mu se češka trbuh?", upitala je korisnike.

Korisnici Reddita brzo su je umirili. "Kakav slatkiš. Glavna stvar na koju treba paziti je trese li mu se tijelo jer to može biti znak da je anksiozan ili uplašen. Inače, on se samo slaže i pokazuje da nije glavni. To je podređeno ponašanje", objasnio je jedan korisnik. "Želi češkanje trbuha! To je također znak podložnosti. Govori vam da zna da ste vi šef", napisao je drugi. "To je poza podložnosti. Izlažu svoje najranjivije dijelove jer vam vjeruju, čak i kada se naljutite na njih", primijetio je treći.

Jedan je korisnik također ponudio blagi podsjetnik o dresuri. "Psi imaju tendenciju boljeg učenja kroz pozitivno potkrepljenje. Umjesto ispravljanja 'neprimjerenog ponašanja', često je učinkovitije nagraditi poželjno ponašanje kad god je to moguće", savjetovala je jedna osoba. Prema stručnjacima za njegu kućnih ljubimaca u Wag!-u, postoji pet uobičajenih razloga zašto psi pokazuju trbuh i svi su pozitivni znakovi snažne veze.

Why does my dog always flips on his back when I'm around him?
byu/Medical_Key_7370 inDogAdvice

Ti razlozi su: pas vas voli i vjeruje vam, poštuje vas i želi to pokazati, uživa u češkanju trbuha, hladi se ili se osjeća sigurno. "Sretni psi koji vam pokazuju trbuh kad se vratite kući možda daju sve od sebe da vam daju do znanja da vas obožavaju. Cijelo im je tijelo opušteno i nalaze se u pokornom položaju dok čekaju naklonost", objasnili su stručnjaci. Dodali su i da hijerarhija igra važnu ulogu u ponašanju pasa.

"Izlažući svoj ranjivi trbuh, psi komuniciraju miroljubive namjere i priznaju vaš autoritet", objasnili su. Pseći trbuh je također posebno osjetljiv i teško im je samostalno ga dosegnuti, što češkanje trbuha čini ugodnim i znakom povjerenja. U toplijem vremenu, valjanje na leđa može im pomoći da se rashlade jer na trbuhu imaju manje dlake. Na kraju, stručnjaci su objasnili da se samouvjereni odrasli psi često valjaju na leđa u poznatim okruženjima, poput kauča ili kreveta, kada su potpuno opušteni i kada im je udobno.

