Ova jutarnja navika poznatog liječnika promijenit će vam dan: 'Jednostavna je, ali čini čuda za tijelo i mozak'

Poznati britanski liječnik, dr. Amir Khan, otkrio je jednu jednostavnu naviku koju je uveo svako jutro — i tvrdi da mu je potpuno promijenila način na koji se osjeća tijekom dana. Dr. Khan, liječnik opće prakse u Nacionalnoj zdravstvenoj službi (NHS), objasnio je na svom TikToku da već nekoliko tjedana prakticira ovaj mali ritual koji ima iznenađujuće velike prednosti.

“Znate što sam počeo raditi svako jutro? Prije nego što popijem prvu kavu, popijem punu čašu vode,” rekao je, “Zvuči banalno, ali ta mala promjena napravila je ogromnu razliku u tome kako se osjećam.” Dr. Khan objašnjava da nakon 7–8 sati sna tijelo prirodno ulazi u blagu dehidraciju — čak i ako ne osjećate žeđ. Zbog toga se možete probuditi tromi, umorni ili razdražljivi, prije nego što dan uopće započne.

Pijenje vode odmah nakon buđenja, kaže, pomaže tijelu da se pokrene iznutra: aktivira metabolizam, potiče izbacivanje toksina nakupljenih preko noći, daje bubrezima i jetri "jutarnji poticaj" te hidrira mozak, čime poboljšava fokus, pamćenje i raspoloženje.

“Čak i blaga dehidracija može utjecati na koncentraciju,” objašnjava dr. Khan, “A ako doručkujete hranu bogatu vlaknima, voda pomaže i probavi — vašem želucu i crijevima treba tekućina da bi radili učinkovito.”

Osim boljeg raspoloženja i fokusa, dr. Khan ističe i još jedan neočekivan benefit: bolju kožu. “Hidratacija iznutra pomaže u održavanju elastičnosti i sjaja kože,” dodaje. Zato je odlučio uvijek držati čašu vode pokraj kreveta — kako bi se odmah nakon buđenja sjetio popiti je, prije kave ili doručka.

Koliko vode dnevno trebamo piti?

Prema službenom Eatwell vodiču, preporučuje se šest do osam čaša tekućine dnevno — uključujući vodu, mlijeko s niskim udjelom masti i napitke bez šećera (poput čaja ili kave). Voćne sokove i smoothieje ipak treba ograničiti na najviše jednu malu čašu dnevno (150 ml) zbog visokog udjela šećera. Također, ako se znojite tijekom vježbanja ili ne osjećate dobro, važno je unositi još više tekućine.

Jedna obična čaša vode odmah nakon buđenja može biti najjednostavniji, ali i najzdraviji jutarnji ritual koji možete uvesti — bez troška, bez napora, ali s itekako primjetnim rezultatima.