U nekoliko minuta razlike možete uštedjeti stotine eura: Evo u koliko sati je najbolje rezervirati let

Mnogi putnici stalno traže najjeftinije letove da bi smanjili troškove putovanja. Bez obzira radi li se o godišnjem odmoru ili kratkom bijegu, pronalazak povoljne karte često je prioritet, a i nekoliko minuta može napraviti veliku razliku u cijeni. Jeste li se ikada pitali kada je najbolje doba dana za rezerviranje odmora? TikTok stručnjak za putovanja ima odgovor, a njegov video postao je viralan.

Rob je izgradio reputaciju dijeljenjem pametnih trikova za odmor koji putnicima štede novac, a jedan od njegovih novijih savjeta je zaista revolucionaran. U isječku objavljenom prošli mjesec otkrio je najbolje i najgore vrijeme za rezervaciju leta, a rezultati bi vas mogli iznenaditi. Rob, koji kaže da radi u turizmu i da svaki dan pregledava podatke o putovanjima, u videu govori da vrijeme rezervacije nije važno samo po danu ili tjednu, već čak po satu i minuti. Tu u prednost dolaze noćne ptice, piše Mirror. "Prema podacima, najskuplje vrijeme za rezervaciju odmora je između 9 i 10 sati ujutro", rekao je.

Rob je objasnio da su rezervacije napravljene u tom satu bile oko 30 posto skuplje od onih napravljenih u najjeftinije doba dana. "Nemoj rezervirati odmor čim stignete u ured", savjetovao je. Najbolje vrijeme za rezervaciju je rano ujutro, između 4 i 5 sati. Stručnjak je objasnio da se sustavi određivanja cijena aviokompanija učinkovito resetiraju preko noći kako potražnja od prethodnog dana pada, gurajući cijene bliže njihovoj osnovnoj razini prije nego što se ponovno počnu povećavati kako se pretraživanja povećavaju tijekom dana.

Za one koji traže vrhunsku uštedu, Rob je otkrio točno vrijeme kada su cijene najniže. "Najjeftinija minuta za rezervaciju odmora je 2:48 ujutro", primijetio je. Rezervacija u točno tom trenutku bila je u prosjeku 60 posto jeftinija, iako je naglasio da to neće magično smanjiti cijenu svakog putovanja. Ako radije ne biste postavljali alarm u četiri ujutro, Rob je istaknuo da postoje i druga jeftinija vremena, uključujući večer između 20 i 22 sata, što je i dalje znatno jeftinije od jutarnje gužve.

Video je izazvao val reakcija na internetu. "U mojim besanim noćima, mogu potvrditi da su rani sati jeftini", napisao je jedan korisnik. "Sada će svi rezervirati u to vrijeme i više neće biti jeftino", našalio se drugi. Neki korisnici su ponudili i svoje savjete. "Ne zaboravite očistiti predmemoriju", napisala je jedna osoba.