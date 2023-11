Odlučila se za neobičnu metodu: Otkrila kako je suprugu priopćila da je trudna pa zgrozila mnoge

Korisnica društvenih mreža izazvala je burnu reakciju kada je podijelila kako je svom suprugu otkrila da čekaju dijete. Dok je ona očito mislila da je objava trudnoće slatka i romantična, drugi nisu mogli zaobići jedan detalj i svi su rekli isto, prenosi The Sun.

TikTok korisnica Taylor Watson, @taylormakesvideos, podijelila je video kako ide prema svom partneru. Dok je to činila, nosila je pozitivan test na trudnoću koji su mogli vidjeti samo ona i kamera. Kada je došla do njega, upitala ga je: "Dušo, mogu li ti izmjeriti temperaturu?"

Muškarac je širom otvorio usta, jer je ona rekla da mora staviti "toplomjer" pod njegov jezik. Zatim mu je rekla da "spusti jezik" i pogleda što kaže toplomjer. Njezin zbunjeni partner zatim ga je izvadio iz usta i spustio pogled, dok ga je ona pitala: "Dobro, što piše?"

Shvativši sve, muškarac je raširio oči od iznenađenja i oduševljenja te je uzviknuo: “Trudna si?!” Dok je buduća mama vrištala od uzbuđenja, on je ustao kako bi je zagrlio i proslavio vijest o njihovoj bebi. Taylor nije mogla biti uzbuđenija što je podijelila video sa svojim pratiteljima te uz objavu napisala: “Najslađe otkrivanje trudnoće.”

Međutim, drugi nisu bili tako sigurni, jer su svi istaknuli isti zbunjujući detalj o tome kako je prenijela vijest. "Zna li on gdje je to bilo?", pitala se jedna korisnica, dok je druga dodala: "A on nije ni registrirao da se ona popiškila na to i sad mu je to u ustima..."

"Nadam se da je to bio dodatni test na trudnoću", glasio je jedan komentar. No, neki su brzo rekli kako misle da je sve to dio njezina plana i pokušali su razjasniti zabunu. “Ili je uzela čisti test i napisala rezultat samo da dočara da je trudna”, predložio je jedan korisnik, dok je drugi dodao: “Očito je lažan test!”

