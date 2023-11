Napravio je vazektomiju prije nego što je upoznao svoju djevojku, a ona mu je sad rekla da je trudna: 'U šoku sam'

Jedan se muškarac našao u nezgodnoj situaciji te ne zna kako dalje jer je svoju vazektomiju tajio od svoje djevojke, ali ona je sada objavila da je trudna, ostavljajući ga s više pitanja nego odgovora. Ako ste ikada bili prevareni, prepoznat ćete taj mučan osjećaj koji para želudac - i shvatit ćete da je teško to iznijeti svom partneru ako to saznate iza njegovih leđa. Međutim, ovaj je muškarac uhvatio vlastitu djevojku u laži, zahvaljujući ogromnoj tajni koju je skrivao od nje, prenosi Mirror.

Muškarac tvrdi da ga je djevojka prevarila i da je on sasvim siguran u tu tvrdnju, jer mu je rekla da je trudna, a nije znala da je on imao vazektomiju - zbog čega on ne može biti tata. Anonimni muškarac pisao je savjetnici Daily Stara Jane O'Gorman jer nije siguran kako pristupiti temi sa svojom naizgled nevjernom partnericom.

VEZANI ČLANCI:

Rekao je: 'Moja djevojka je objavila da je trudna i uskoro ću postati otac. Jedini problem je što sam imao vazektomiju dvije godine prije nego što smo se upoznali'. Dodaje i da je žena tvrdila da njihova kontracepcija nije djelovala - ali on nije uvjeren, jer piše: 'Ona laže. Očito je imala seks s drugim tipom'.

Ovo nije prva crvena zastavica u njihovoj vezi, jer se muškarac i ranije borio s povjerenjem u svoju partnericu. 'Dugo sam sumnjao. Prije nekoliko mjeseci počela je nositi otmjene kombinacije na posao i kasno se vraćati kući', ispričao je, 'Tijekom ljeta je objavila da ima trening vikend i pretpostavio sam da odlazi s tajnim ljubavnikom. Tako sam razočaran. Mislio sam da bi ona mogla biti ta. Koliko dugo da je ostavim u neznanju?'.

VEZANI ČLANCI:

Jane mu je poručila: 'Ovo nije igra. Morate joj odmah reći istinu, kako bi mogla odlučiti što učiniti u vezi s trudnoćom. Razumijem da ste uzrujani, ali ne gubite više vrijeme. Objasnite joj o svojoj vazektomiji tako da ona shvati da beba ne može biti vaša'. Dodaje i da žena mora reći drugom muškarcu za bebu ako je bila nevjerna, i potiče dečka da ne čeka predugo: 'Iznevjerila te i razočarala, ali ne možeš je ostaviti u neznanju jer je ovo preozbiljno'.

Svekrva zahtijevala DNK test za unuku: Slučajno je razotkrila vlastitu ljubavnu aferu