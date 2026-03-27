Od čekanja orgazma do masaža: Ovo su jednostavni načini da produljite seks!

Slobodno se može reći da gotovo nitko ne želi da seks traje samo nekoliko minuta. Većina nas se nada da je to dugo, nježno i super zadovoljavajuće iskustvo – ali ne ide uvijek tako. No, postoje stvari koje možete učiniti kako biste produljili seks, piše Daily Star. Postoje trenuci kada seks može biti kratak i sladak iz mnogo razloga. Na primjer, ako ste oboje iscrpljeni, ako imate ograničeno vrijeme ili zato što vam je pomalo dosadila ista rutina.

Hope Flynn, osnivačica ženskog kolektiva FeedmeFemale i voditeljica sadržaja u kompletu za testiranje spolnih bolesti iPlaySafe, nedavno je podijelila nekoliko savjeta o tome kako ljudi mogu osigurati da njihov seks traje duže i da bude bolji. Bilo da se nadate da ćete pojačati svoj orgazam ili samo produžiti iskustvo, ona ima mnogo savjeta koji vam mogu pomoći. Od jednostavnih trikova do položaja - postoji mnogo stvari koje možete učiniti kako biste poboljšali svoj seksualni život. Evo nekoliko njezinih najboljih savjeta.

Pokušajte s dovođenjem do ruba: Ako ste netko tko prebrzo doživljava orgazam, Hope predlaže da pokušate s dovođenjem sebe i partnera do ruba orgazma. "Sve što morate učiniti je prestati sa stimulacijom prije nego što osjetite da ćete doživjeti vrhunac - u biti stalno prestajete i počinjete osiguravati da imate duži seks", rekla je. To je također nešto što možete učiniti dok masturbirate kako biste pokušali uhvatiti u koštac sa samokontrolom.