Ovo je najopasnija seks poza: Prouzročila je nevjerojatnu količinu ozljeda diljem svijeta

Ovo je tema koja bi nekima mogla izazvati nelagodu — ali stručnjaci upozoravaju da je važno govoriti o njoj. Naime, jedna seks poza povezuje se s čak polovicom svih prijeloma penisa, ozbiljne ozljede koja može uzrokovati ekstremnu bol i dugotrajne posljedice za seksualno zdravlje muškaraca, piše Daily Mail. Prema riječima kirurga britanskog NHS-a dr. Karana Raju, “obrnuta kaubojka” – položaj u kojem je žena na vrhu, okrenuta leđima partneru – nosi najveći rizik. Iako penis nema kosti, tkivo koje se puni krvlju tijekom erekcije može puknuti ako dođe do snažnog, nepravilnog pritiska ili udarca.

Kada dođe do ovakve ozljede, obično se čuje jasno “pucanje” ili “škljocanje”, nakon čega penis postaje otečen, promijeni boju i podsjeća na patlidžan. U TikTok videu koji je pogledalo više od 5 milijuna ljudi, dr. Raj objašnjava: “Ako dođe do neusklađenih pokreta, penis može iskliznuti i biti udaren o žensku stidnu kost. Rezultat? Ozljeda koja vaš penis može pretvoriti u povećani patlidžan”.