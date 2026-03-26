Ovo je najopasnija seks poza: Prouzročila je nevjerojatnu količinu ozljeda diljem svijeta

26.03.2026.
u 20:00

Ovo je tema koja bi nekima mogla izazvati nelagodu — ali stručnjaci upozoravaju da je važno govoriti o njoj. Naime, jedna seks poza povezuje se s čak polovicom svih prijeloma penisa, ozbiljne ozljede koja može uzrokovati ekstremnu bol i dugotrajne posljedice za seksualno zdravlje muškaraca, piše Daily Mail.  Prema riječima kirurga britanskog NHS-a dr. Karana Raju, “obrnuta kaubojka” – položaj u kojem je žena na vrhu, okrenuta leđima partneru – nosi najveći rizik. Iako penis nema kosti, tkivo koje se puni krvlju tijekom erekcije može puknuti ako dođe do snažnog, nepravilnog pritiska ili udarca.

Kada dođe do ovakve ozljede, obično se čuje jasno “pucanje” ili “škljocanje”, nakon čega penis postaje otečen, promijeni boju i podsjeća na patlidžan. U TikTok videu koji je pogledalo više od 5 milijuna ljudi, dr. Raj objašnjava: “Ako dođe do neusklađenih pokreta, penis može iskliznuti i biti udaren o žensku stidnu kost. Rezultat? Ozljeda koja vaš penis može pretvoriti u povećani patlidžan”. 

Prema najnovijim podacima iz NHS-a, tijekom 2023./24. godine, čak 162 muškarca zatražila su hitnu kiruršku pomoć zbog prijeloma penisa. Prosječna dob pacijenata bila je 44 godine, ali bilo je i onih u kasnim 70-ima. Studija provedena 2015. u Brazilu otkrila je da su položaji u kojima su žene na vrhu uzrokovali 50% prijeloma, dok je položaj “na sve četiri” (doggy style) bio odgovoran za dodatnih 29% slučajeva. Za razliku od njih, najsigurnijim položajem smatra se “misionarski”, gdje je muškarac na vrhu.

Seksualna edukatorica Annabelle Knight upozorava: “Obrnuta kaubojka može biti rizična, osobito ako je partnerica previše entuzijastična. U tim slučajevima penis može iskliznuti i biti zgnječen. No, ako postoji otvorena komunikacija, ne žuri se i pridaje važnost senzualnosti, ovaj položaj ne bi trebao uzrokovati probleme”.

Zanimljivo, studija iz 2024. provedena u istočnoj Aziji na gotovo 500 muškaraca pokazala je da su najviše prijeloma ipak uzrokovali položaji u kojima je muškarac bio na vrhu. Istraživači su zaključili da dominantna uloga muškarca i snažno uzbuđenje mogu rezultirati “udarima” koji dovode do traume.

Što se događa kod prijeloma penisa? Kod erekcije se dvije spužvaste cijevi unutar penisa (corpora cavernosa) pune krvlju. One su okružene jakom ovojnicom zvanom tunica albuginea. Prijelom nastaje kada se ta ovojnica naglo pukne.

Simptomi uključuju:

  • Jasan zvuk pucanja
  • Iznenadan gubitak erekcije
  • Jaku bol
  • Promjenu boje i oticanje

Ne čekajte – hitna pomoć je ključna

Iako je tema delikatna, važno je ne odgađati odlazak liječniku. Svako kašnjenje povećava rizik od komplikacija, uključujući:

  • Erektilnu disfunkciju
  • Peyronijevu bolest (abnormalni oblik penisa)
  • Bol tijekom erekcije

U većini slučajeva potreban je kirurški zahvat kojim se ponovno spaja tunica albuginea i po potrebi popravlja uretra.
