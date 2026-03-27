Je li dobro apstinirati? Znanstvenici otkrili kako česta ejakulacija utječe na kvalitetu sperme

Kad je riječ o muškoj plodnosti, savjeta i tvrdnji ima napretek, od prehrane i dodataka do pitanja koliko često bi muškarac trebao ejakulirati. Jedna od najraširenijih ideja jest da se u razdoblju planiranja trudnoće treba suzdržavati od seksa ili masturbacije nekoliko dana kako bi se 'nakupilo' više spermija. No, iako kraća apstinencija doista može povećati količinu sjemena i ukupan broj spermija, novija istraživanja sugeriraju da veći broj ne mora nužno značiti i bolju kvalitetu. Upravo tu priča postaje zanimljivija jer se sve više pažnje posvećuje ne samo količini, nego i pokretljivosti, vitalnosti i oštećenju DNA spermija. Pregled novijih studija pokazuje da kraća razdoblja apstinencije mogu biti povezana s boljom pokretljivošću spermija i manjim oštećenjem njihove DNA, iako pritom volumen ejakulata i koncentracija mogu biti niži, piše UNILAD.

U novijoj sustavnoj analizi i metaanalizi objavljenoj 2025. godine, istraživači su obradili 22 studije i ukupno 31.640 uzoraka kako bi provjerili utječe li kraća apstinencija, kraća od dva dana, na parametre sjemena. Zaključili su da je kraća apstinencija bila povezana sa smanjenim volumenom i nižom koncentracijom spermija, ali i s manjom fragmentacijom DNA te boljom ukupnom i progresivnom pokretljivošću. Drugim riječima, češća ejakulacija možda ne povećava 'količinu', ali bi u nekim slučajevima mogla pomoći da kvaliteta dijela spermija bude bolja.

Sličan smjer pokazala je i ranija studija iz 2020. koja je uspoređivala uzorke istih muškaraca nakon jednog i nakon četiri dana apstinencije. Uzorci nakon jednog dana imali su slabije rezultate u količini i ukupnom broju spermija, ali su pokazali bolju pokretljivost, manju oksidativnu aktivnost te bolji integritet akrosoma, mitohondrija i DNA. Autori su zato zaključili da dulje 'skladištenje' spermija u epididimisu može povećati njihovu izloženost oksidativnom oštećenju.

Znanstvenici kao moguće objašnjenje navode upravo oksidativni stres, odnosno proces koji se često pojednostavljeno opisuje kao svojevrsno biološko 'hrđanje' stanica. Uz to, spermiji su vrlo aktivne stanice pa dulje zadržavanje može biti povezano i s padom njihove funkcionalne sposobnosti. Zato se sve češće spominje ideja da češća ejakulacija može 'osvježiti' zalihu spermija tako što se izbacuju stariji, potencijalno oštećeniji spermiji, iako to ne znači da je više uvijek bolje za svakoga.

Ipak, važno je naglasiti da službene smjernice za laboratorijsku analizu sjemena i dalje preporučuju apstinenciju od dva do sedam dana prije davanja uzorka. Tu preporuku navodi i WHO-ov laboratorijski priručnik za obradu i analizu sjemena, a ona se i dalje koristi u kliničkoj praksi. To znači da nova istraživanja još nisu potpuno promijenila standarde, nego prije sugeriraju da bi u nekim situacijama kraća apstinencija mogla biti korisna i vrijedna daljnjeg proučavanja.