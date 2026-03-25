Zaboravite na glumu: Dvije čarobne riječi dovest će žene svaki put do vrhunca

Budimo iskreni, svi znamo da naš partneri ne pogodi uvijek pravo mjesto. Baš poput legendarne scene Meg Ryan u filmu 'Kad je Harry sreo Sally', mi žene smo usavršile umjetnost glumljenja. Kimamo glavom, smiješimo se i uvjeravamo ih da nam je bilo predivno, govoreći: 'O da, naravno da sam svršila'. Ali jesmo li doista? Nažalost, prečesto nismo. Ovaj problem nije samo anegdota, već i statistička činjenica poznata kao 'jaz u orgazmima', gdje istraživanja pokazuju da u heteroseksualnim odnosima redovito svršava oko 95 posto muškaraca u usporedbi sa samo 65 posto žena. Ali, zamislite da se tajna dosljednog postizanja vrhunca krije u nečemu tako jednostavnom kao što su dvije male riječi.

Do ovog ugodnog otkrića kolumnistica Daily Maila došla je s jednim posebnim francuskim barmenom. Doduše, on je imao nekoliko stvari koje su mu išle u prilog. Prvo, bio je Francuz. Drugo, bio je vrlo vješt u sporoj predigri. Nije bilo brzog hvatanja i gunđanja prije nego što se baci na posao. Taj čovjek je odvojio vrijeme i stavio moje potrebe ispred svojih. No treće, i to je bila prekretnica, pogodio je ravno u moj 'praise kink', odnosno fetiš na pohvale. Za one koji nikada nisu čuli za ovaj vrlo specifičan fetiš, obratite pozornost jer je izuzetno moćan. Odnosi se na svakoga koga uzbuđuje slušanje pohvala o tome koliko su dobri, lijepi ili kako sjajno rade to što rade.

A ne možete mi reći da vas slušanje riječi 'dobra djevojka' s francuskim naglaskom ne bi izludilo. Na kolumnisticu te dvije riječi djeluju svaki put. I kladi se da bi, kad biste ih čuli u pravom trenutku, djelovale i na vas. Naravno, muškarci poput njega, oni koji točno znaju što rade i aktivno potiču vaš nestašni fetiš, možda su rijetki. No, postoji mnogo drugih savjeta i trikova koji nam mogu pomoći da zaista maksimalno iskoristimo vrijeme među plahtama. Stručnjaci se slažu da je 'seksualno samootkrivanje' - sposobnost verbalnog komuniciranja o tome što nam se sviđa, a što ne - najvažniji korak prema smanjenju spomenutog jaza u orgazmima. Ponekad je dovoljno pitati partnera što zaista želi i treba.

Stručnjaci poput dr. Fione Grey ističu da najučinkovitije 'čarobne riječi' nisu one koje stvaraju pritisak, poput pitanja 'jesi li svršila?', već afirmacije prisutnosti i sigurnosti. Fraze kao što su 'Nevjerojatan je osjećaj biti s tobom' ili 'Obožavam kako tvoje tijelo reagira' daleko su djelotvornije jer smanjuju pritisak, koji je jedan od glavnih inhibitora ženskog orgazma.

Što žene stvarno žele: Savjeti zlata vrijedni

Jedna je žena otkrila da se 'priprema' tijekom dana razmišljajući o seksu i onome što je pali. 'Dok to radim, stišćem i opuštam mišiće', rekla je, 'to potiče cirkulaciju i budem više nego spremna za akciju'. Priznala je da se čak i uz sjajnog partnera i zdrav seksualni život ponekad muči s postizanjem vrhunca, pa joj ovakva priprema daje dobru početnu točku. Druga je žena bila osvježavajuće izravna i izložila svoj plan korak po korak. Njezin recept za najintenzivnije orgazme počinje noć prije, spavanjem bez odjeće. Slijedi jutarnje maženje uz lagano dodirivanje, zajedničko tuširanje prije kave, a zatim slatke ili seksi poruke tijekom dana. Njezin partner preuzima pripremu večere, a za desert je, naravno - ona. Tvrdi da takva spora gradnja napetosti rezultira orgazmima koji potresaju zemlju.

Kao što je gošća u restoranu u filmu 'Kad je Harry sreo Sally' slavno rekla: 'Ja ću isto što i ona'. Negdje između fantazije iz romantičnih komedija i nespretnosti u stvarnom životu postoji verzija seksa koja je zapravo predivna. Bilo da se radi o danu ispunjenom slatkim iščekivanjem ili o dvije male riječi izgovorene u pravom trenutku, ključ istinskog uživanja je jednostavno prestati glumiti.