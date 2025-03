Očeva bolest potaknula ju je da čini dobra djela: 'Donosim osmijehe na dječja lica'

Emily Bhatnagar pronalazi utjehu u darivanju. Shrvana nakon što je njezinom ocu 2019. godine dijagnosticiran rak štitnjače u četvrtom stadiju, ta mlada žena iz Marylanda od tada je putem svoje neprofitne organizacije For Love & Buttercup dječjim bolnicama donirala više od 25.000 knjiga, nadajući se da će uljepšati dane onima koji prolaze kroz najteže trenutke. 'Mnogi ljudi misle: Oh, rak – primiš terapiju, i ponekad bude bolje, ponekad ne', kazala je 21-godišnja Bhatnagar za People. 'Ali, zapravo, rak je puno više od toga i mislim da svaka obitelj koja je imala voljenu osobu s ovom bolešću zna da to utječe na gotovo svaki aspekt života.'

Dok je njezin otac Mike započinjao liječenje, Emily je shvatila da treba pronaći način da kanalizira svoj osjećaj bespomoćnosti. 'On mi je apsolutno najbolji prijatelj', kaže. 'Uvijek smo bili jako bliski, kao dvije polovice jedne cjeline. Tako da mi je, naravno, srce bilo slomljeno. Gušila sam se u tuzi i ogromnoj anksioznosti pa sam pokrenula akciju prikupljanja knjiga kako bih pretvorila tu bol u svrhu.'

Sada, nekoliko godina nakon što je započela svoju misiju, studentica prve godine na Sveučilištu Pennsylvania prešla je dug put. Na početku je koristila aplikaciju Nextdoor kako bi obavijestila susjede da traži knjige. U to su vrijeme ona i njezin stariji brat Michael išli od vrata do vrata, prikupljajući knjige i dezinficirajući svaku od njih kako bi ih mogli koristiti pacijenti s oslabljenim imunitetom. Kasnije je kreirala Amazon listu želja, omogućujući ljudima da doniraju knjige, čak i ako ih nemaju kod kuće. Knjige se dostavljaju u pekarnicu njezine obitelji u Gaithersburgu u američkoj saveznoj državi Maryland. 'Svi naši kupci već znaju da pekarnica neće izgledati kao tipična prehrambena trgovina kada uđu unutra', našalila se Emily. 'Prepuna je knjiga.'

No, dok je njezina neprofitna organizacija pronalazila svoj glas, a autori i drugi ljudi počeli je zatrpavati knjigama, Emily se istovremeno borila s problemima mentalnog zdravlja. 'Tada sam se borila s anksioznošću, paničnim napadajima i jednostavno se nisam osjećala dobro', priznala je za People. 'Išla sam na puno liječničkih pregleda jer sam se borila i s poremećajem prehrane. Gledala sam svog tatu kako ne može jesti, i zbog toga sam osjećala krivnju svaki put kad bih ja jela.' No, kroz darivanje Emily je pronašla utjehu — čak i sada kada se očev rak ponovno vratio.

'Mislim da me ova akcija prikupljanja knjiga iscijelila na način na koji ništa drugo nije moglo', kaže Emily. 'Kad bih upoznala djecu u bolnici, bilo je to kao ulazak u neki drugi svijet, drugu stvarnost u kojoj su oni bili glavni likovi, a jedino što je bilo važno bila su njihova nasmijana lica. I na sličan način, mislim da je upravo to ljepota knjiga. Omogućuju ti da zakoračiš u tuđe cipele i osjetiš njihovo postojanje. Ako išta mogu naučiti iz svega ovoga, to je da svatko ima moć preoblikovati svoju stvarnost i pronaći čaroliju u tome. Sve se svodi na perspektivu. Ako promijeniš način razmišljanja, razlika može biti ogromna.'

