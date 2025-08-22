Mladenka 'prekrižila' šogoricu: 'Ne mogu joj oprostiti to što je učinila na mojem vjenčanju'

Vjenčanja su zamišljena kao trenuci radosti i novih početaka, no ponekad razotkriju najtanje pukotine u obiteljskim odnosima. Kada se granice povjerenja i privatnosti sudare s društvenim mrežama, trenuci koji bi trebali biti intimni lako postaju javni spektakl. U središtu sljedeće priče je mladenka koja se našla između partnerove prošlosti i sadašnjosti, i to zbog poteza sestre svoga supruga, piše People.

Naime, ona tvrdi kako joj je šogorica glumila najbolju prijateljicu, a onda je izdala baš na dan vjenčanja. 'Odigrala je ulogu prijateljice', napisala je 37-godišnja žena na Redditovu forumu Wedding Drama, 'a iza leđa je potajno prenosila prijenos vjenčanja uživo bivšoj partnerici moga supruga i slala joj ažuriranja o našem životu.'

Vjenčanje je bilo prije dvije godine, nastavila je, dodajući kako još uvijek ne može prijeći preko toga. Objasnila je da njezin muž s bivšom suprugom ima desetogodišnju kćer. 'Zbog problema s ovisnošću bivša dugo nije bila prisutna u djetetovu životu', napisala je, dodajući kako je ona sama rano preuzela ulogu majčinske figure. 'Iako je bivša bila izrazito kritična prema izgledu vlastite kćeri, do te mjere da je dijete išlo na terapiju, na kraju je ipak dobila podijeljenu skrb i zato je i dalje u našim životima', pojasnila je.

Kada je stigao dan vjenčanja, šogorica je, prema riječima ogorčene žene, odlučila diskretno livestreamati ceremoniju bivšoj koja, dakako, na vjenčanje nije bila pozvana. 'Potajno je snimala naš obred i slala ga bivšoj, uključujući privatne trenutke s mojom pokćerkom koja je bila djeveruša', napisala je. 'Nismo ni znali da se to dogodilo sve do rujna, godinu dana kasnije, kad nam je rekla jedna rođakinja.'

'Sutradan joj je prepričala svaku sitnicu s vjenčanja', nastavila je žena. 'Čak je prespavala kod nje s njezinom kćeri jer su, kako je tvrdila, teško podnijele vjenčanje i jer im je navodno trebala moralna podrška.' Mladenka kaže da joj je takvo opravdanje zvučalo šuplje. 'U četiri oka šogorica je redovito pljuvala po bivšoj', dodala je.

Tu se, tvrdi, nije zaustavila. 'Shvatili smo da je i druge stvari iz našeg života prosljeđivala bivšoj bez našeg znanja', rekla je. 'Zato smo je uklonili s društvenih mreža.' Po istoj logici, otpao je i šogor jer je, tvrdi ogorčena mladenka, sve to omogućavao i stalno je branio svoju ženu. 'Moja šogorica je, blago rečeno, posebna pojava', zaključila je žena. 'Moj muž nema volje za njezine drame, a njegova obitelj sve gura pod tepih kao da se ništa ne događa.' Korisnici Reddita stali su na njezinu stranu. 'Prekinuti kontakt je bio ispravan potez', zaključili su komentatori.