Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 83
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
BREAKING
Do kraja vikenda iskoristi akcijske cijene digitalne pretplate. Imamo sjajan dar uz e-novine!
Poslušaj
Prijavi grešku
OBITELJSKA DRAMA

Mladenka 'prekrižila' šogoricu: 'Ne mogu joj oprostiti to što je učinila na mojem vjenčanju'

Shutterstock
VL
Autor
Slavica Trgovac Martan
22.08.2025.
u 13:30

Kada se granice povjerenja i privatnosti sudare s društvenim mrežama, trenuci koji bi trebali biti intimni lako postaju javni spektakl

Vjenčanja su zamišljena kao trenuci radosti i novih početaka, no ponekad razotkriju najtanje pukotine u obiteljskim odnosima. Kada se granice povjerenja i privatnosti sudare s društvenim mrežama, trenuci koji bi trebali biti intimni lako postaju javni spektakl. U središtu sljedeće priče je mladenka koja se našla između partnerove prošlosti i sadašnjosti, i to zbog poteza sestre svoga supruga, piše People.

Naime, ona tvrdi kako joj je šogorica glumila najbolju prijateljicu, a onda je izdala baš na dan vjenčanja. 'Odigrala je ulogu prijateljice', napisala je 37-godišnja žena na Redditovu forumu Wedding Drama, 'a iza leđa je potajno prenosila prijenos vjenčanja uživo bivšoj partnerici moga supruga i slala joj ažuriranja o našem životu.'

Vjenčanje je bilo prije dvije godine, nastavila je, dodajući kako još uvijek ne može prijeći preko toga. Objasnila je da njezin muž s bivšom suprugom ima desetogodišnju kćer. 'Zbog problema s ovisnošću bivša dugo nije bila prisutna u djetetovu životu', napisala je, dodajući kako je ona sama rano preuzela ulogu majčinske figure. 'Iako je bivša bila izrazito kritična prema izgledu vlastite kćeri, do te mjere da je dijete išlo na terapiju, na kraju je ipak dobila podijeljenu skrb i zato je i dalje u našim životima', pojasnila je.

Kada je stigao dan vjenčanja, šogorica je, prema riječima ogorčene žene, odlučila diskretno livestreamati ceremoniju bivšoj koja, dakako, na vjenčanje nije bila pozvana. 'Potajno je snimala naš obred i slala ga bivšoj, uključujući privatne trenutke s mojom pokćerkom koja je bila djeveruša', napisala je. 'Nismo ni znali da se to dogodilo sve do rujna, godinu dana kasnije, kad nam je rekla jedna rođakinja.'

'Sutradan joj je prepričala svaku sitnicu s vjenčanja', nastavila je žena. 'Čak je prespavala kod nje s njezinom kćeri jer su, kako je tvrdila, teško podnijele vjenčanje i jer im je navodno trebala moralna podrška.' Mladenka kaže da joj je takvo opravdanje zvučalo šuplje. 'U četiri oka šogorica je redovito pljuvala po bivšoj', dodala je.

Tu se, tvrdi, nije zaustavila. 'Shvatili smo da je i druge stvari iz našeg života prosljeđivala bivšoj bez našeg znanja', rekla je. 'Zato smo je uklonili s društvenih mreža.' Po istoj logici, otpao je i šogor jer je, tvrdi ogorčena mladenka, sve to omogućavao i stalno je branio svoju ženu. 'Moja šogorica je, blago rečeno, posebna pojava', zaključila je žena. 'Moj muž nema volje za njezine drame, a njegova obitelj sve gura pod tepih kao da se ništa ne događa.' Korisnici Reddita stali su na njezinu stranu. 'Prekinuti kontakt je bio ispravan potez', zaključili su komentatori.

Žena skuhala večeru nakon koje je umrlo troje ljudi, među njima i bivši svekar i svekrva: 'Voljela sam ih'
Ključne riječi
izdaja šogorica žena obiteljski odnosi vjenčanje

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još