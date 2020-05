Obrve možete obojati proizvodom za samotamnjenje, a rezultat je kao iz salona

Novi beauty trendovi posljednjih mjeseci samo se nižu s obzirom na to da su žene bile prisiljene uljepšavati se same, kod kuće. Tako je korisnica TikToka, Chanelle, otkrila i kako obojati obrve u svoja četiri zida, prenosi The US Sun. Chanelle je podijelila jednostavnu metodu čiji su rezultati bili kao u salonu.

Prvo očistite obrve vodom ili micelarnom otopinom. Uzmite proizvod za samotamnjenje (najbolje bi bilo onaj u obliku moussea) i četkicu za iscrtavanje obrva. Popunite ih proizvodom, a nakon toga pincetom počupajte sve dlačice koje su suvišne. Boju ostavite na obrvama približno tri sata, a onda micelarnom otopinom i blazinicom pređite preko njih kako biste uklonili višak boje.

Pogledajte video:

"Stvarno sam iznenađena da mi obrve nisu narančaste, ali ovo je odlično. Oduševljena sam!", zaključila je Chanelle.