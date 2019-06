Majka počupala obrve jednogodišnjoj kćeri dok je spavala. Reakcije interneta podijeljene

Jedna je majka priznala kako je počupala obrve svojoj malenoj kćerki dok je spavala. Žena je na Redditu napisala kako je njezina 15-mjesečna kći rođena s jako gustom kosom, obrvama i trepavicama, te joj je to pomalo smetalo.

- Odlučila sam počupati obrve svojoj kćeri dok je spavala iz estetskih razloga. Da se probudila, naravno da bih se zaustavila. Osjećam se malo krivom zbog ove odluke jer me prijateljica čudno gledala kada sam joj ovo pričala - napisala je.

Majka je ovom objavom zadobila puno negativnih komentara gdje je većina korisnika komentirala kako je ovaj čin pretjeran.

'Što nije u redu s osobama koje se brinu za obrve svoje djece?', Pogrešno je nametati trendove ljepote tako malom djetetu', 'Nabijanje kompleksa djetetu od prvog dana' bili su neki od komentara.

Foto: Screenshot/Reddit

No bilo je i onih koji su stali na njezinu stranu.

'Odmalena sam bila dlakava i ostala djeca su me uvijek zadirkivala zbog toga. Naravno da je uklanjanje dlačica boljelo, no neke se stvari jednostavno moraju napraviti', To je tvoje dijete. Možeš napraviti što želiš', 'Ne želim ovo reći, ali da to nisi sada napravila, morala bi kad-tad'