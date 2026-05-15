Jednostavno i učinkovito

Riješite se najezde mrava: Potreban vam je samo jedan začin

shutterstock
VL
Autor
Stephany Domitrović
15.05.2026.
u 15:30

Mravi će nestati u tren oka ako pospete ovaj začin. Stručnjaci tvrde da mravi ne podnose njegov miris.

Mravi, jednom kad se usele u vaš dom, teško će iz njega otići svojom voljom. Komercijalne insekticide i sprejeve možete zamijeniti ovom pristupačnom i učinkovitom prirodnom alternativom. Zbog jednog uobičajenog začina mravi će vašu kuću izbjegavati u širokom luku, a mogao bi vam pomoći i da ih otjerate iz vrta. TikTok kreatorica Anne Caserta, koja je popularnost stekla objavljivanjem raznih kućanskih trikova, pratitelje je oduševila ovim savjetom uz pomoć kojeg ćete se riješiti ovih kukaca, prenosi The Mirror.

U videu koji je objavila jasno se vidi kako mravi izbjegavaju klinčić u širokom luku. Naime, klinčić sadrži eugenol, odnosno intenzivan aromatični spoj koji odbija mrave i druge insekte. Začini i biljke snažnog mirisa često se koriste kao prirodni repelenti protiv kukaca i nametnika. S obzirom na to da se većina insekata oslanja na miris kako bi se snalazili u prostoru, odbojne mirise izbjegavaju u širokom luku.

@_ceo_of_randomness Best hack in the world. If you have ants, and you don’t want to kill them, this just chases them away! #animallover #ants #cloves #hack ♬ original sound - Anne Caserta

Uz klinčić često se koriste i drugi začini, poput cimeta, ili biljke poput kadifice, koje su vrlo učinkovite u odbijanju štetnika iz vrta i doma. Ako vidite otkud kolonija dolazi, možete im klinčićem blokirati put i natjerati ih da se povuku što dalje. Repelentna svojstva klinčića znanstveno su dokazana, a u istraživanju objavljenom u National Library of Medicine otkriveno je da klinčić utječe na osjetilni sustav i ponašanje insekata. Određeni proizvodi za suzbijanje mrava skuplji su od vrećice klinčića, a ako želite izbjeći izlaganje ukućana takvim preparatima, klinčići mogu biti odlična prirodna alternativa.
VIRALNI SAVJETI POD LUPOM

'Jedan savjet vas može ubiti!': Kiropraktičar s 10 milijuna pratitelja otkrio '8 tajni' protiv raka, liječnici zgroženi

Objava američkog influencera Erica Berga o osam "znanstveno dokazanih" načina za prevenciju raka munjevito se proširila društvenim mrežama, izazvavši lavinu reakcija. Dok se neki njegovi savjeti temelje na općepoznatim zdravim navikama, stručnjaci upozoravaju da su mnoge tvrdnje opasno pojednostavljene, znanstveno neutemeljene i mogu nanijeti više štete nego koristi.

