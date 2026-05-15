Riješite se najezde mrava: Potreban vam je samo jedan začin

Mravi, jednom kad se usele u vaš dom, teško će iz njega otići svojom voljom. Komercijalne insekticide i sprejeve možete zamijeniti ovom pristupačnom i učinkovitom prirodnom alternativom. Zbog jednog uobičajenog začina mravi će vašu kuću izbjegavati u širokom luku, a mogao bi vam pomoći i da ih otjerate iz vrta. TikTok kreatorica Anne Caserta, koja je popularnost stekla objavljivanjem raznih kućanskih trikova, pratitelje je oduševila ovim savjetom uz pomoć kojeg ćete se riješiti ovih kukaca, prenosi The Mirror.

U videu koji je objavila jasno se vidi kako mravi izbjegavaju klinčić u širokom luku. Naime, klinčić sadrži eugenol, odnosno intenzivan aromatični spoj koji odbija mrave i druge insekte. Začini i biljke snažnog mirisa često se koriste kao prirodni repelenti protiv kukaca i nametnika. S obzirom na to da se većina insekata oslanja na miris kako bi se snalazili u prostoru, odbojne mirise izbjegavaju u širokom luku.

Uz klinčić često se koriste i drugi začini, poput cimeta, ili biljke poput kadifice, koje su vrlo učinkovite u odbijanju štetnika iz vrta i doma. Ako vidite otkud kolonija dolazi, možete im klinčićem blokirati put i natjerati ih da se povuku što dalje. Repelentna svojstva klinčića znanstveno su dokazana, a u istraživanju objavljenom u National Library of Medicine otkriveno je da klinčić utječe na osjetilni sustav i ponašanje insekata. Određeni proizvodi za suzbijanje mrava skuplji su od vrećice klinčića, a ako želite izbjeći izlaganje ukućana takvim preparatima, klinčići mogu biti odlična prirodna alternativa.