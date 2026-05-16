10 sobnih biljaka koji nisu otrovne za mačke i pse: Odlične su i za početnike
Ako imate kućne ljubimce i hrpu biljaka, vrijeme je da provjerite jesu li te biljke sigurne za vaše kućne ljubimce. Životinje su znatiželjne, a ne možete uvijek biti sigurni da ste bilje stavili van dometa vaših krznenih prijatelja. Mačke i psi često znaju grickati i njuškati biljke pa je važno da osigurate njihovo okruženje i ispunite ga biljkama koje nisu otrovne. Srećom, postoji mnogo zanimljivih i različitih dekorativnih sobnih biljaka koje su potpuno sigurne za život u domu s ljubimcima. Bez obzira na vaše preference i umijeće održavanja spomenutih biljaka na životu, na ovom popisu zasigurno ćete pronaći nešto što vam odgovara. Ako volite biljke, ali imate mačke ili pse, ne morate se odreći zelenila u svom domu. Postoji mnogo sobnih biljaka koje su sigurne za ljubimce, a istovremeno uljepšavaju vaš prostor i stvaraju ugodnu atmosferu.
Kalateja Triostar: Kalateja Triostar definitivno osvaja svojim šarenim i zanimljivim izgledom te će dati dinamičnost svakom prostoru u koji ju smjestite. Prepoznatljiva je po šarenim listovima u nijansama zelene, krem i ružičaste boje. Donja strana listova često ima intenzivnu ružičastu nijansu, što biljci daje vrlo egzotičan izgled. Voli indirektno svjetlo i visoku razinu vlage, a trebate ju zalijevati u trenu kada se zemlja u potpunosti osuši. Kalateja, kao i Marante, pripada vrsti molitvene biljke što znači da se njeno lišće zatvara noću, a otvara danju zbog no u prostorima s puno umjetnog svjetla taj proces izgleda puno manje dramatično nego u prirodi. Ako ste početnik možda je ipak bolje preskočiti ovu biljku jer su Kalateje općenito poznate po tome da su malo dramatične te ako ih stavite na prejako sunce listovi će potencijalno požutjeti.
Hoya Australis Lisa: Ova vrsta hoye poznata je po svojim voštanim listovima koji mogu mijenjati boju ovisno o količini svjetlosti. Mladi listovi često imaju crvenkaste tonove, dok stariji postaju zeleniji. Osim toga, hoya može razviti male mirisne cvjetove u obliku zvjezdica. Ova biljka također zahtijeva puno indirektnog svjetla, a zalijevate ju samo kada je tlo skroz suho.
Hoya Compacta: Često se naziva i Hindu rope plant zbog svojih uvijenih listova. Ona je sporo rastuća biljka koja ne zahtjeva puno održavanja, pa je odličan izbor za početnike. Također voli puno indirektnog svjetla te se zalijeva kada tlo postane suho.
Orhideja (Phalaenopsis): Orhideje su jedne od najpopularnijih sobnih biljaka na svijetu. Vrsta Phalaenopsis može cvjetati i nekoliko mjeseci, a uz pravilnu njegu cvate i više puta godišnje. Osim što su elegantne i dolazi u raznim bojama pa imate širi izbor, sigurne su i za mačke i pse. Voli veće razine vlage, a potrebno ju je zaliti kad joj korijenje postane na sivkasto-zeleno i naborano.
Kalateja Orbifolia: Ima velike, okrugle listove s prepoznatljivim srebrno-zelenim uzorkom. Ova biljka voli vlagu i indirektno svjetlo, pa je idealna za dnevne boravke ili spavaće sobe. Jako brzo raste, a njeno lišće doseže širinu i do 30 centimetara.
Biljka pauk (Chlorophytum comosum): Spider Plant jedna je od najlakših biljaka za uzgoj. Brzo raste i stvara male izdanke koji se mogu presaditi. Zbog svoje otpornosti i jednostavne njege često se preporučuje početnicima. Potrebno ju je zaliti kada se gornji sloj zemlje osluši, a što se tiče svjetlosti vrlo je prilagodljiva. Iako voli puno indirektnog svjetla, možete ju staviti i da direktno svjetlo u jutarnjim i kasnim satima te će preživjeti i u tamnim kutovima.
Afrička ljubičica (Saintpaulia): Afrička ljubičica je mala, kompaktna biljka s baršunastim listovima i prekrasnim cvjetovima. Cvjeta u raznim bojama poput ljubičaste, ružičaste, bijele i plave. Ova biljka trebala bi se zalijevati od korijena u vodu jer njezino lišće u doticaju s vodom može istrunuti. To možete učiniti tako da donji dio lončića uronite u vodu.
String of Turtles (Peperomia prostrata): Prekrasna biljka čije je lišće nalik oklopu kornjače, uzgaja se u visećim posudama te odlično izgleda na vrhu polica ili ormara. ima male listove koji podsjećaju na oklop kornjače. Također je viseća biljka te pod prikladnim uvjetima raste vrlo brzo. Biljku je potrebno zaliti kada joj je supstrat potpuno suh i lišće blijedo.
Watermelon Peperomia (Peperomia argyreia): Listovi ove biljke podsjećaju na koru lubenice, zbog čega je dobila svoje ime. Kompaktna je i dekorativna, pa je čest izbor za male stanove. Voli srednju količinu indirekte svjetlosti te ju je potrebno zaliti kada joj se lišće pomalo objasi.
Birds Nest Fern: Paprat je s velikim, valovitim listovima koji rastu iz središta biljke i podsjećaju na ptičje gnijezdo. Ova biljka voli vlagu i indirektno svjetlo te je relativno jednostavna za održavanje.