Htjela je ljepše obrve, no sad mjesecima ne izlazi iz kuće: Ta me žena više neće dirati

Japansko iscrtavanje obrva sve je popularnije, a na taj se tretman posebno odlučuju žene koje imaju presvijetle obrve ili su nezadovoljne njihovim oblikom.

U takvoj je situaciji bila i žena po imenu Shannon Bozell iz Kalamazooa u američkoj saveznoj državi Michigan koja se odlučila uljepšati.

No, nakon tretmana, morala je promijeniti frizuru kako bi sakrila svoje nove obrve.

Naime, obrve koje joj je kozmetičarka iscrtala sve su samo ne lijepe.

– Doslovno se skrivam otkad mi je to napravila na licu. Došla sam od toga da nisam uopće imala obrve (zbog previše čupanja u 20-ima) do toga da imam najveće obrve u Kalamazoou. Razlog što sam sada izašla javno s ovime je da upozorim druge na oprez. Kada sam izabrala ovu umjetnicu pogledala sam njezin profil. Nisam previše ispitivala tijekom procesa jer sam mislila da zna što radi i koji je najbolji oblik za moje lice. Pogrešno! – objavila je Shannon na Facebooku.

Tri dana nakon tretmana, Shannon je otišla na popravak, a umjetnica joj je tada pokušala skinuti dio boje, no nakon toga je dobila infekciju.

– Nekoliko puta sam pokušala dobiti povrat novca, no ona je odbila. Htjela je da dođem treći puta na popravak, no toj gospođi više neću dopustiti da me dira – zaključila je Shannon.