Oboljela je od koronaviursa na kućnoj zabavi: 'Simptomi se razlikuju, a ni kućne zabave više nisu sigurne'

Elizabeth Schenider vratila se s kućne zabave 22. veljače, a idući dan počela je osjećati prve simptome koronavirusa. Nakon što se vratila sa zabave, osjećala je veliki umor te je odmah otišla u krevet. Iduće jutro probudila se s visokom temperaturom od 38,3 Celzijevih stupnjeva, a ta brojka je samo rasla i do navečer je narasla do 39,4 Celzijevih stupnjeva, ispričala je za CNN.

''Vjerujem da sam se zarazila koronavirusom na kućnoj zabavi koja se dogodila na subotu. Tri dana kasnije, kada sam bila na poslu, počela sam se osjećati loše, bila sam jako umorna i cijelo tijelo me boljelo. Nisam razmišljala previše o tome, mislila sam samo da sam umorna od posla i izlazaka.“, rekla je za CNN.

