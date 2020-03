Stručnjaci govore da ne dodirujemo lice, ali nesvjesno i dalje to radimo: Evo kako prestati!

Liječnici i stručnjaci diljem svijeta upozoravaju da, osim stalnog pranja ruku, ne dodirujemo svoje lice – to je ključno u prevenciji širenja koronavirusa. Ovo je jedno od pravila kojeg se ljudi teško drže i još uvijek, potpuno nesvjesno, dodiruju lice. BBC News je razgovarao s psihologinjom Natashom Tiwari koja je do detalja objasnila zašto to radimo i kako da prestanemo.



Dodirivanje vlastitog lica je, kako ona tvrdi, prirodno. Jednostavno je urođeno u nama, a to znamo po tome što već na ultrazvuku možemo vidjeti kako beba drži ručice na licu. "Svaki put kada sami sebi ponavljate da to ne radite, vi sebe zapravo tjerate da ne radite nešto što vam je sasvim prirodno."

Savjete psihologinje poslušajte u videu:

Na pitanje zašto uopće to radimo i to jako često, Tiwari kaže: "Umiruje nas. Svaki put kada smo uzrujani, šokirani, iznenađeni dodirujemo lice. Istu stvar rade djeca, psi i mačke."



Iako se uvijek savjetuje da ne dirate svoje lice, s obzirom na širenje koronavirusa, sada se to više naglašava i tu dolazi do problema jer se, iz gore navedenih razloga, jako često vjerojatno uhvatite da su vam ruke na čelu, obrazima ili ustima.



"Kako prestati? Iako je gotovo nemoguće prestati to potpuno raditi, potrudite se da maknete neke svakodnevne navike koje dovode do toga. Stavite leće umjesto naočala, nanosite manje šminke ili je izbjegavajte potpuno, a ako mašete rukama dok govorite (i vrlo vjerojatno dodirujete lice nesvjesno) prekrižite ih i držite u krilu."