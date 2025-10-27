Obiteljski sukob zbog imena: 'Mama želi da promijenim ime svojoj kćeri zbog greške iz prošlosti'

Odabir imena za bebu jedan je od prvih i najvažnijih zadataka roditelja. Ime će pratiti dijete cijeli život, oblikovati njegovu osobnost i često ostaviti prvi dojam. Zbog toga je razumljivo da odabir imena može biti izazovan i ponekad izazvati nesuglasice među roditeljima, članovima obitelji, pa čak i prijateljima. Svaka strana može imati svoje želje, kulturne ili obiteljske tradicije koje želi poštovati, što može dovesti do različitih mišljenja i potrebe za kompromisom. Kada je riječ o imenovanju bebe, tada neki roditelji taje ime sve do rođenja, dok ga drugi otvoreno dijele tijekom cijele trudnoće.

Jedna je dvadesetšestogodišnja mama u objavi na Redditu objasnila da je rodila kćer i dala joj ime Annabelle. "Nisam to prethodno najavila jer je u prošlosti jedan član moje obitelji 'ukrao' ime za bebu i to je stvorilo puno drame. Moja mama je htjela znati ime, ali bila sam odlučna da ga zadržim u tajnosti", napisala je. Objasnila je da su njezini roditelji bili u bolničkoj sobi kada je rodila i da je njezina mama nježno pitala za ime bebe kad je došlo vrijeme za potpisivanje rodnog lista. "Rekla sam joj da sam bebi dala ime Annabelle. Lice joj je problijedilo, a moj tata nije izgledao previše sretno, ali je rekao da mu se ime sviđa. Moja mama je nakon nekoliko minuta izašla iz sobe te je rekla da se ne osjeća dobro. Dodala je da će doći za nekoliko dana pomoći s bebom", objasnila je novopečena mama.

Kada je došla kući s bebom, tada njezina mama nije puno razgovarala s njom. "Prije smo razgovarale svaki dan, pa me zbunilo ovo iznenadno ponašanje", objasnila je. Zbunjena, pozvala je svoju sestru Emily k sebi da bi vidjela zna li ona išta, budući da još uvijek živi s njihovim roditeljima, piše Mirror.

"Kada je došla kod mene, tada je objasnila da je čula tatu i mamu kako se svađaju jer je prije otprilike deset godina tata imao aferu s kolegicom po imenu Annabelle. Kada je došao kod mene, tada me pitao postoji li ikakav način da promijenim bebino ime. Pitala sam ga zašto, da vidim hoće li mi reći istinu. Priznao je aferu. Molio je mamu da ga ne napusti i ona je ostala, ali samo spominjanje tog imena uvijek ju je dovodilo u loše mentalno stanje", napisala je djevojka.

Unatoč tatinoj prošlosti, odbila je promijeniti ime svoje kćeri jer je to ime bake njezinog muža. "Moj tata me molio i preklinjao da promijenim ime te je rekao da mama pakira torbe i ide kod svoje sestre. Rekla sam mu da neću promijeniti ime svoje kćeri jer jako znači meni i mom mužu. Počeo je podizati glas, pa mu je Emily viknula da se gubi iz kuće. Rekla mu je da me ne stresira zbog nereda koji je stvorio. Odmah je otišao. Neću mijenjati ime svojoj bebi, ali osjećam da ovo razara obitelj. Što da radim?", napisala je u objavi.

Mnogi su se korisnici javili u komentarima sa svojima savjetima. "Nisi u krivu, ali tvoja će se kćer suočiti s većinom posljedica, pa se pripremite na to", napisala je jedna osoba. "Baka će uvijek će zamjerati unuci jer ti nećeš promijeniti ime", dodala je druga. "Nisi u krivu, ali iskreno, vrijedi li toliko povrijediti mamu zbog imena? U potpunosti izostavljajući tvog tatu, zapravo će tvoja mama osjećati bol svaki put kad čuje to ime. Nisam sigurna da se to isplati", zaključila je treća.