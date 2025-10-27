Dreser s 30 godina iskustva otkriva: 'Ovim pasminama najviše vjerujem kada su u pitanju djeca'
Psi su od davnina poznati kao najbolji čovjekovi prijatelji, a mnogi od njih posebno dobro reagiraju na dječju energiju, igru i nježnost. Neke pasmine ističu se svojom strpljivošću, blagim temperamentom i zaštitničkim instinktom zbog čega su idealni suputnici u obiteljima s djecom. Takvi psi ne samo da pružaju sigurnost i ljubav, već i pomažu djeci razviti osjećaj odgovornosti, empatije i povjerenja. Od mirnih obiteljskih čuvara do razigranih pratitelja, određene pasmine pasa jednostavno su rođene da budu dio obiteljskog doma punog smijeha i dječje igre.
Casey Ray, kreator sadržaja i stručnjak za ponašanje pasa, redovito na YouTubeu dijeli videe u kojima daje savjete temeljene na desetljećima iskustva rada sa psima. U nedavnom videu otkrio je pet pasmina pasa kojima bi najviše vjerovao u blizini svoje unučadi, istaknuvši ih kao idealan izbor za obiteljski život, piše Mirror. Iznenađujuće, voljeni zlatni retriver nije se našao na njegovom popisu, unatoč tome što se redovito nalazi na vrhu popisa savršenih pasa za vlasnike svih razina iskustva.
Ray je objasnio da je u izradu popisa uložio gotovo 30 godina iskustva. "Zapravo sam samo izdvojio pet pasmina s kojima sam iz godine u godinu radio i koje su se pokazale najlakšima. To su one pasmine koje mogu doći u dom bez trenera, bez puno znanja o psima, i ipak uspjeti i upravo se u tome krije njihova posebnost", rekao je stručnjak.
5. Havanezer: Na petom se mjestu našao havanezer, pasmina tipa bišon i nacionalni pas Kube. Mali su rastom i hipoalergeni, što ih čini prikladnima i za osobe osjetljive na pseću dlaku. Ray ih je opisao kao fantastične i prave pse pratitelje. "Gotovo je nemoguće pogriješiti s ovom pasminom i s onom na prvom mjestu jer su mali i ne pokazuju reaktivnost", objasnio je. Stručnjak je naglasio da im je potrebno vrlo malo treninga te da su izvrsni psi za cijelu obitelj.
4. Bernski planinski pas: Na četvrto mjesto je stavio bernskog planinskog psa. Unatoč njihovoj velikoj građe, Ray je rekao da su ti psi vrlo slični medvjediću. Poznati su po svojoj privrženoj i odanoj prirodi, kao i po svojoj inteligenciji. Stručnjak je objasnio da ovaj pas napreduje u obiteljskoj situaciji i da mu je također potrebna minimalna obuka. Naglasio je i da ih je potrebno socijalizirati da bi se osiguralo da nema problema, ali da su i dalje odličan izbor za obitelji. "To je je moje mišljenje, ali radi se o fantastičnoj pasmini", rekao je Ray. Ljudi samo trebaju imati na umu da su to veliki psi, pa ih je najbolje nadzirati kada su s djecom. Rana socijalizacija, dosljedna obuka i podučavanje djece kako pravilno komunicirati sa psom ključni su za siguran i pozitivan odnos.
3. Labrador retriver: Labrador retriveri, tipični obiteljski psi, voljeni su zahvaljujući svojoj vjernosti, inteligenciji, prijateljskoj naravi i otvorenoj osobnosti. "Labrador retriveri su fantastični obiteljski psi", objasnio je stručnjak te je nastavio hvaliti njihovu prilagodljivost, pa je naveo da možete biti aktivni s njim ili se jednostavno maziti na kauču. "Možete ih voditi u lov. Možete s njima raditi što god želite. Možete ići planinariti", dodao je.
2. Pudle: Na drugom mjestu je pudla, poznata kao jedna od najinteligentnijih pasmina pasa, kao i po svojoj nelinjajućoj, čvrsto kovrčavoj dlaci. Pasmina dolazi u raznim veličinama i popularna je zahvaljujući svojoj blagoj prirodi i sposobnosti da se dobro dresira. "Njihova inteligencija je nevjerojatna. S njima možete raditi vrhunsku poslušnost ili jednostavno uživati dok leže uz vas i budu vam najbolji pratitelji. Kod pudli ćete rijetko vidjeti reaktivno ili agresivno ponašanje", objasnio je Ray.
1. Cavalier King Charles španijel: Na prvo mjesto Ray je stavio Cavalier King Charles španijela, malog psa poznatog i voljenog zbog nježne, slatke prirode i snažne želje da ugodi svojim vlasnicima te je pohvalio njegovu pouzdanost. "Možete ih imati uz dojenčad, malu djecu, u velikim obiteljima s puno djece i stalnim prometom po kući i oni će biti sasvim dobro s tim. Bit će u dječjim sobama i igrati se s njima. Upravo to želite od obiteljskog psa. To je obaveza na 10, 15, pa i 20 godina, ovisno o pasmini koju odaberete i zato morate donijeti ispravnu odluku", objasnio je Ray.