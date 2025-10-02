Bratova žena joj je 'ukrala' ime za bebu: 'Moja osveta je bila savršena, a obitelj sada misli da je ona čudakinja'

Odabir imena za dijete često može izazvati žustre rasprave unutar obitelji. Svaki član želi da njegovo mišljenje bude uvaženo, a ponekad se dogodi i da netko "ukrade" željeno ime, što dodatno može zakomplicirati situaciju i potaknuti sukobe ili kreativne oblike osvete. Tako je jedna žena objasnila da je u obitelji njezina supruga Irca tradicija da se prvorođenom sinu da ime Oisín i da ona jako voli to ime. Međutim, bila je iznenađena kada je bratova žena, koja je zatrudnjela samo dva mjeseca prije nje, također odabrala to ime za svog sina.

"Ni moja obitelj ni moja šogorica nemaju drugu povezanost s Irskom. Zatrudnjela je otprilike u isto vrijeme kada i ja, a njezin sin rođen je dva mjeseca prije našeg. Nazvali su mog nećaka Oisín Miguel. Nisam se ljutila ni bilo što slično", napisala je u objavi na Redditu. Unatoč tome što je znala da će njezin sin imati isto ime kao i njegov bratić, ona i njezin suprug odlučili su nastaviti tradiciju i nazvali su sina Oisín, piše Mirror. Ta odluka nije se svidjela njezinoj šogorici, koja je smatrala da će to zakomplicirati' stvari u obitelji. "Kada se moj sin rodio, tada smo ga nazvali Oisín Daniel, kao što sam joj rekla da ćemo učiniti. Poludjela je što će dva bratića imati isto ime", objasnila je žena.

Dodala je da njezina šogorica inzistira da dijete zovu srednjim imenom ili da mu promijene ime u potpunosti. "Moja mama je po pitanju toga ostala neutralna, ali bila je jako iznenađena što je moj brat svom sinu dao irsko ime za koje je znao da ga ja planiram koristiti. Očekivala je da će brat dati ime sinu po našem pokojnom ocu. Uglavnom, suprugova obitelj smatra da je cijela situacija smiješna, moja obitelj misli da je moja šogorica čudakinja, a ona misli da sam ja kreten jer sam ju kopirala", napisala je u objavi.

Mnogi su korisnici odlučili podijeliti svoja mišljenja vezana uz ovu temu. "Mislila je da će 'posjedovati' ime jer ga je prva odabrala, iako je njezin razlog za izbor imena bio da ga zapravo nitko ne posjeduje. Dakle, ili može nazvati svog sina Miguel ili se mora pomiriti s činjenicom da bratići mogu imati isto ime. To se već događalo", napisala je jedna osoba.

"U pravu si, svatko može koristiti ime. To znači da čak i nakon što je koristila ime koje joj ništa nije značilo, ali je toliko značilo tebi i tvom mužu, i dalje je u redu koristiti to ime. Reci sestri da se skloni. Ti se nisi naljutila kad je uzela ime koje si planirala koristiti", savjetovala je druga. "Moja obitelj je slična. Imali smo četiri Johna, dva Ricka koji su bili rođaci slične dobi, a većina žena ima neku varijaciju imena Anne", dodala je treća. "Čini se da netko u obitelji voli stvarati dramu", zaključila je četvrta.