Novi trend: Tamponi napravljeni kod kuće od morske spužve i vune

Novi, iznimno opasni trend širi se internetom - tamponi napravljeni kod kuće. Iako se čini kao financijski bolja opcija koja čuva okoliš, liječnici upozoravaju da kupovanje ovakvih tampona može dovesti do smrtonosnih infekcija, prenosi New York Post.

Na stranici Etsy žene mogu kupiti bezbroj menstrualnih proizvoda - napravljenih kod kuće od raznih materijala. Pleteni tamponi, napravljeni od morske spužve i razni komadići šarene tkanine prodaju se po cijeni od 30 do 100 kuna, a mogu se koristiti nekoliko puta.

Dok mnogi tvrde kako je ovo sigurnije od klasičnih tampona koje možemo kupiti u drogerijama, dr. Adeeti Gupta kaže: "Vunu sačuvajte za veste! Ovaj trend jako je rizičan. Istina je da su ovi materijali prirodni, ali ne znamo kako će se ponašati u području vagine za vrijeme mjesečnice."

Podsjetila je kako je ženski spolni organ sklon bakterijama, te kako ima svoj pH koji treba držati u balansu. Ako se poremeti, dovodi do gljivičnih infekcija. "Tamponi napravljeni od ovih materijala mogu ostaviti komadiće u vagini nakon što se izvade, što može dovesti do sindroma toksičnog šoka. Osim toga može se javiti visoka vrućica, povraćanje, proljev, bol u mišićima, a u najgorem slučaju i smrt."



Gupta savjetuje da kod kupovine tampona tražite one od sto posto pamuka bez parfema i boja.