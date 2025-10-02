Noćna mora na odmoru: Obitelj pobjegla iz Airbnb smještaja nakon šokantnog otkrića

Smještaj igra ključnu ulogu u kvaliteti svakog odmora. Bez obzira koliko je destinacija prekrasna ili planirani program zanimljiv, neugodan, nehigijenski ili neudoban smještaj može u potpunosti pokvariti iskustvo. Pravi izbor hotela, apartmana ili Airbnba često je presudan za opuštanje i uživanje, dok loš smještaj može izazvati frustraciju, stres i narušiti cijeli dojam putovanja. Tako je jedna peteročlana obitelj izašla je iz svog smještaja nakon što je otkrila nešto zastrašujuće u svom Airbnbu u Australiji.

Kriss i Kate Hardman prijavili su se u kuću s četiri spavaće sobe kada su naišli na ogromnu kameru usmjerenu izravno u dnevni boravak. Kamera je izgledala kao da je uključena, a crvena točka je "treptala" dok je Hardman snimao. "Lijepo je mjesto, ali postoji jedna stvar oko koje nisam siguran. Možda mi možete pomoći. Je li to dopušteno u Airbnbima? Je li to standardna praksa? Mislim da ne bi trebalo biti dopušteno", pitao je svoje pratitelje na društvenim mrežama. U zasebnom isječku, par je otkrio da su odlučili napustiti smještaj i rezervirati hotel nakon što ih je incident "prestrašio", piše New York Post.

"Sigurnost naše troje djece bila nam je najvažnija. Airbnb je to u potpunosti podržao. Rekli su da se možemo preseliti i da će pronaći smještaj ekvivalentan onome gdje smo odsjeli, a to je bio četverosobni stan u središtu poslovnog centra Pertha", objasnio je Kriss. Airbnb je ponudio da osigura alternativni smještaj bez dodatnih troškova i plati boravak u hotelu. No, Kriss je objasnio da je tvrtka "zašutjela" nakon što je saznala da bi zamjena vjerojatno imala vrtoglavu cijenu.

Nakon više molbi na internetu, obitelj je otkrila da su od Airbnba naposljetku dobili kupon, nakon što su videozapisi stigli do najvišeg nivoa uprave Airbnba. "To nas je dovelo preko granice. Dobili smo kupon koji nam dobro i stvarno pokriva troškove nekretnine. Osigurali su nam alternativni smještaj na sličnoj lokaciji i nadoknađuju sve", objasnio je Kriss. Glasnogovornik Airbnb Australia i Novi Zeland rekao je da domaćini ne smiju imati sigurnosne kamere ili uređaje za snimanje koji prate unutarnje prostore u domovima, čak i ako su isključeni.

"Airbnb je gostu osigurao puni povrat novca i pomogao mu u ponovnoj rezervaciji alternativnog smještaja. U rijetkim slučajevima kada se domaćin ili gost osjeća nesigurno ili ima problema sa sigurnošću tijekom aktivne rezervacije, imamo tim za sigurnost koji se može kontaktirati putem naše 24-satne sigurnosne linije, a koja je dostupna svim korisnicima", objasnio je glasnogovornik. Međutim, Kriss je rekao da je šteta što je bila potrebna moć društvenih mreža da se dođe do Airbnba da bi oni učinili ono što je ispravno.