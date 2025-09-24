Otkrila je lažni zid u svom podrumu iz 1962. pa se šokirala onime što je iza njega pronašla: 'Ovo je ludo'

Žena iz Buffala (SAD) doživjela je pravo iznenađenje dok je obnavljala svoj podrum – iza obične sive iverice skrivala se umjetnička tajna stara gotovo sto godina. Tijekom renovacije, kada je skinula panele, otkrila je mural koji je potpuno ostao netaknut. Na slici se vidi muškarac na magarcu koji se udaljava od para prema skupini od tri osobe u razgovoru. Živopisni prizor toliko ju je zatekao da ga je odlučila podijeliti na Redditu.

“Naša kuća sagrađena je 1926. u Kenmoreu (Buffalo). Pitamo se kada je mural nastao i je li još netko naišao na ovako nešto dok je otkrivao skrivene slojeve svojih zidova”, napisala je. Reakcije drugih korisnika bile su šarolike – neki su nagađali da mural podsjeća na dekor iz “nekog starog meksičkog restorana” jer svi prikazani likovi nose sombrero. Drugi su istaknuli kako su slična otkrića u Buffalu česta jer su se brojni podrumi nekada koristili za “poslove ispod radara”.

Jedan korisnik ispričao je kako je tijekom inspekcija naišao na podrume u kojima su u 50-ima i 60-ima radili afroamerički frizerski saloni – čak i s netaknutim časopisima iz tog vremena. “Kako bi bilo ludo da je vaš podrum zapravo skrivao mali restoran?”, dodao je u šali. Drugi su joj savjetovali da kontaktira lokalni povijesni muzej jer bi možda mogli otkriti više o autoru i razdoblju nastanka murala.

Otkriće je potaknulo i druge korisnike da podijele vlastita iskustva. Netko je ispričao da je u njegovoj kući bivši vlasnik stavio ogledala u podrum kako bi imao “mini-teretanu”, a drugi su pronašli zidne murale s pejzažima i scenama iz Divljeg zapada. Jedan komentator je zaključio: “Nevjerojatno je koliko su kuće u ovom kraju pune iznenađenja. U svakoj u kojoj sam živio našao sam skrivena umjetnička djela – samo čekaju da ponovno ugledaju svjetlo dana”.