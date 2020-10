Noćenje u luksuznoj kući za 100 kuna po osobi

U zelenom prstenu oko Zagreba skrivene su komforne kuće stvorene da postanu novi ladanjski raj. U njima ćete pronaći privatnost, potpuni mir i slobodu, predivnu prirodu, seosku idilu... Dovoljno je da se iz Kostanjevca zaputite u selo Vlašić, gdje se jedna do druge nalaze dvije luksuzne kuće za odmor. Prva je kuća za odmor Jela moderne vanjštine i unutrašnjosti, s podnim grijanjem i zimskim vrtom. Druga je drvena Stara hiža Vlašić, uređena s puno detalja, s peći na drva i kaminom, ali i svim komforom. Vlasnica Jele je Daniela Vuković, a Stare hiže njezin brat Tomislav Vlašić. Obje su kuće kapaciteta za do pet osoba, a dnevni je najam 500 kuna, odnosno svega 100 kuna po osobi. Preko internetskih portala poput Crnog jajeta najam je još povoljniji. Daniela i Tomislav kažu da sa sobom ne morate ponijeti ništa jer su u cijenu uključeni i posteljina, ručnici, začini, kao i domaća rakija.

Ako gosti žele, domaćini će ih dočekati, no ako žele da nitko ne zna da su ondje, platit će smještaj internetskim bankarstvom, a ključ će ih dočekati u sefu za koji će dobiti jednokratnu lozinku. Daniela i Tomislav kažu da su ugodno iznenađeni interesom domaćih, ali i stranih gostiju za boravak kod njih na Žumberku, pogotovo zato što se prvotno i nisu namjeravali baviti najmom, već su to učinili na nagovor prijatelja. Kad gosti dođu k njima, Daniela će im sigurno preporučiti da, žele li Žumberak istraživati na biciklu, u Sošicama unajme e-bicikl pa njime odu, na primjer, do Žamarije, na ručak u “Žumberački raj”. Na ručak mogu i u Sošicama, u bistro Radić gdje kod rakijskog kotla nailazimo na gazdaricu Snježanu. Ona ima registriran svoj OPG pa je ponuda u bistrou, naglašava, sezonska domaća eko hrana i piće. K tome, ovdje možete za doma kupiti luk, grah, češnjak, krumpir...

Foto: Robert Anić/Pixsell Snježana Radić u Sošicama ima bistro u kojem sprema isključivo sezonsku domaću ekohranu, a u ponudi su i njezine rakije. Ima svoj OPG pa kod nje možete kupiti grah, krumpir, sir i vrhnje, češnjak...

Mi smo za 40 kuna kupili izvrstan sir i vrhnje koje također Snježana pravi od mlijeka svojih krava. Specijalitet u ponudi jela je, kaže, lovački gulaš sa žgancima (45 kuna), uz kojeg paše sezonska salata (10 kuna) i kruh iz krušne peći (5 kuna). Štrudla je 15 kuna. Ručati se može i u Kostanjevcu, na ribnjacima Jaševnica kod Alena Deška i njegove supruge Ljudmile. Ovdje možete kupiti šarana kojeg sami ulovite (35 kn za kilogram) ili pastrvu (45 kuna za kilogram). Restoran ima besplatan wifi uvela im ga je općina Žumberak, baš kao i svim ostalim ugostiteljskim objektima na ovome području.

I dok se u Poganoj jami na 980 metara nalazi kuća koja se “renta” za nula kuna, a čiji su vlasnici ujedno i vlasnici “Žumberačkog raja” u Žamariji, Francek Bukovac u Gornjem Oštrcu završava radove na svojoj luksuznoj vili s bazenom, prvim u općini. Moći će u ovome se selu s četiri stanovnika uživati desetak osoba. Vila ima četiri spavaće sobe, kuhinju, tri kupaonice i toalet. Uređuju se sauna, dvorana za biljar, pikado, bit će za najmlađe tobogan i ljuljačke. Bukovac kaže da mu financijski pomaže sin koji radi u Irskoj i da je pitanje dana kada će vila biti spremna za prve goste. Sav namještaj je, uvjerili smo se, stigao. Bit će to zaista čisti luksuz u srcu prirode. Cijena najma još nije formirana, no sigurno neće odskakati od ostalih žumberačkih cijena smještaja.

Foto: Robert Anić/Pixsell Stara hiža Vlašić uređena je s puno detalja. Autohtone vanjštine, unutra pruža sav komfor