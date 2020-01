Njihove torbe obožavaju slavne Hrvatice, a za svaki proizvod postoji i dugačka lista čekanja

Bilo im je to “igra i zabava”, no publika ih je prepoznala pa je hobi, rekli su s ponosom, prerastao u uspješan posao od kojeg danas žive. Ručno izrađuju torbe s potpisom Nohaa, a iza tog brenda stoje dvije mlade djevojke, prijateljice iz djetinjstva Ivica Nola (31) i Rijana Hadžić Radoš (32). Po struci su magistre grafičke tehnologije i grafičkog dizajna.

Rodom su iz Podgore i Makarske, a poznaju se još iz srednje škole. Išle su u isti razred, no njihovo prijateljstvo i suradnja zapravo su započeli tek dolaskom u Zagreb na fakultet.

– Glavna motivacija nam je bila ljubav prema dizajnu i šivanju, koju smo imale od malih nogu. Modni svijet nas je uvijek zanimao, a to je bila ujedno i nit vodilja koja nas je povezivala, pa smo uvijek tražile način kako se predstaviti široj publici – kažu Ivica i Rijana, osnivačice tvrtke Nohaa dizajn d.o.o.

I našle su ga u ručnoj izradi torbica i odjevnih predmeta. Osnovale su i tvrtku Nohaa dizajn d.o.o., kroz koju su ostvarile svoj san. Torbe Nohaa danas nose i poznate osobe kao što su Katarina Baban, Marijana Batinić, Olja Vori, Nataša Janjić, Andrea Andrassy, Renata Sopek, Nevena Rendeli...

A priča spomenutih dviju prijateljica započela je prije točno 10 godina. A priliku im je tada omogućio časopis Cosmopolitan, koji je surađivao s parfemima Naomi Campbell i tražio mlade kreativce. Nohaa je nastala u prosincu 2009. samim prijavljivanjem na Cosmopolitanov natječaj.

– Na tom smo natječaju pobijedile te dizajnirale i izradile unikatne broševe koji su se prodavali s parfemima Naomi u Hrvatskoj i BiH. Nakon toga se Nohaa-priča nastavlja našim izlaganjem na različitim modnim događanjima i studentskim projektima kao što su Fashion hr. Industrija, Moda sa šlagom i Fashion Incubator. U suradnji sa Ženskim rokovnikom, dizajnirale smo i vlastiti rokovnik – rezimiraju naše sugovornice.

Nakon što su završile fakultet, odlučile su se okušati kao poduzetnice te otvoriti vlastitu tvrtku za dizajn i izradu odjeće i modnih dodataka.

– Sve naše torbe su ručni rad i na svakom komadu radimo same isključivo nas dvije, od početnog dizajna i nabave materijala pa do izrade modela. Za svaki proizvod postoji lista čekanja, i svaki proizvod u suradnji s nama možete kreirati i mijenjati materijale i boje. Naša je nit vodilja budi posebna, nosi Nohaa, tako da uvijek težimo napraviti nešto što će se uklopiti u svačiji stil, biti nosivo te istodobno i posebno. I uvijek težimo tome da svaka naša torba bude što je moguće kvalitetnija – ističu.

Trenutačni hit među njihovim klijenticama je torbica Amona koja se može nositi na dva različita načina te je žene obožavaju u kombinaciji smeđe kroko i smeđe brušene ekološke kože.

– Sve torbe izrađujemo od visokokvalitetne ekološke kože njemačke proizvodnje koja je otporna na vodu, habanje, UV zrake... – napominju.

Pita li ih se koliko je teško mladim djevojkama uspjeti na hrvatskoj modnoj sceni, kažu kako su imale dosta sreće što su su se razvijale upravo u vrijeme kada se pojavio Facebook. Bile su među prvima u Hrvatskoj koje su napravile stranicu na Facebooku za ručno rađene proizvode.

– Veliki nam je problem što imamo jako puno obveza vezanih za tvrtku, tako da se ne možemo potpuno posvetiti najdražem, kreativnom dijelu posla. Ali trudimo se što bolje planirati vrijeme i poslove pa inspiraciju uvijek negdje pronađemo, ili ona pronađe nas. Svaki radni dan nam je novi radni izazov, jer kao i u životu, ne može sve uvijek biti idilično. Zaista volimo to što radimo, i nas dvije se jako dobro slažemo pa nam ti sitniji problemi nisu toliko stresni – ističu. Vesele se što su skupile hrabrosti i osnovale svoju tvrtku te su same sebi šefice. Stoga im nije problem ponekad i vikendima raditi doslovno od jutra do mraka.