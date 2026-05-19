Reddit priznanja

'Osjećam se kao varalica': Slastičarka godinama prodavala torte od gotove smjese

Stephany Domitrović
19.05.2026.
u 15:30

Bila je poznata po svojim tortama, a onda priznala: 'Radim ih od jeftinog gotovog miksa'

Reddit je forumska platforma koju mnogi korisnici koriste kako bi tražili savjete, podijelili svoja neobična iskustva, ali i anonimno priznali tajne koje godinama skrivaju. Jedan od najpoznatijih subreddita je „Confessions”, mjesto na kojem korisnici anonimno objavljuju svoje ispovijesti i tajne. Jedna slastičarka tako je podijelila da godinama prodaje torte koje je napravila s gotovim miksom iz trgovine koji košta manje od jednog eura.

Ispod pitanja: „Koja je vaša tajna koja bi vam doslovno mogla uništiti život kada bi izašla na vidjelo?”, pojavila se objava anonimne slastičarke koja je šokirala korisnike ove platforme svojim iskrenim priznanjem. Naime, ova korisnica je vlasnica posla za izradu torti, ali gotovo sve njezine torte nastaju uz pomoć gotovih smjesa iz trgovine. Slastičarka je napisala kako ljudima naplaćuje stotine dolara za svadbene torte, iako za biskvite koristi Pilsbury smjese koje u Walmartu kupuje za svega jedan dolar po kutiji. Kaže da je više puta pokušavala peći kolače „od nule”, ali bi svaki put ispali loše.

„Prijatelji me zovu ‘djevojka za torte’. To je praktički cijeli moj identitet, a osjećam se kao da je sve laž”, priznala je u objavi. Dodala je kako joj kupci često govore da su njezine torte puno bolje od onih napravljenih od kupovnih smjesa, ne znajući da ih i ona koristi. Iako ne zna ispeći tortu bez gotove smjese, naglasila je da sve dekoracije, glazure i fondan radi sama te da najviše voli dio ukrašavanja torti. „Obožavam dekorirati torte. Samo mrzim peći te proklete biskvite”, napisala je.

Objasnila je i da cijene svojih torti uglavnom temelji na tome koliko je zahtjevna dekoracija, a ne na samom kolaču, ali unatoč tome osjeća grižnju savjesti. Tajnu, kaže, zna samo njezin suprug, dok čak i najbliži prijatelji vjeruju da sate provodi pripremajući i pekući torte od početka. „Ako bi ljudi saznali istinu, moj posao i reputacija bili bi uništeni”, zaključila je. Ovu ispovijest korisnica je podijelila prije nekoliko godina, a u međuvremenu se prestala baviti ukrašavanjem torti. Nakon što je ponovno pokušala izrađivati deserte, razvila je intoleranciju na gluten, zbog čega su mnogi korisnici u komentarima zaključili da je riječ o svojevrsnoj „karmičkoj osveti” zbog tajne koju je godinama skrivala od svojih kupaca.

Sedam različitih tipova: Psiholozi otkrili što način na koji konzumirate alkohol govori o vama

Iako većina ljudi alkohol konzumira umjereno i uglavnom u društvenim situacijama, stručnjaci ističu da razlozi zbog kojih posežemo za pićem mogu biti vrlo različiti. Prema objašnjenju psihologa Phil Macleod, način na koji netko pije često otkriva određene obrasce ponašanja, a među osobama koje konzumiraju alkohol može se prepoznati čak sedam različitih tipova.

