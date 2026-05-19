VIDEO Otac na kćerinom vjenčanju uzeo mikrofon, a zbog onoga što je rekao plače cijeli Balkan: 'Ni ne znam ih, a plačem'

Video koji je na svom profilu podijelila mladenka Snežana prikazuje jedan od najemotivnijih trenutaka svadbenog slavlja - očev govor. Uz opis "I najjači zaplaču kad otac govori", snimka započinje krupnim planom mladenke u suzama, dok u pozadini odjekuju očeve riječi. Otac, držeći veliku staklenu pletenku, tradicionalnu demižonku koja se u balkanskoj kulturi često koristi za rakiju ili vino, obraća se svojoj kćeri i njezinom suprugu. Njegov govor, iako kratak, prepun je ljubavi, ponosa i životne mudrosti. Upravo su njegove riječi izazvale lavinu emocija na društvenim mrežama.

"U to ime, dobro mi došli. Da se lijepo proveselite, da vas mlada sluša kao što je slušala nas. Da budete zadovoljni i vi i mi. Ti, kćerko, sada imaš još jednu obitelj. Ti si sretna žena i bogata kada je obitelj u pitanju, s obje strane. Voljet ćete kao što te mi volimo. Budi ponosna gdje si otišla i od koga si došla", rekao je on. Posebno su odjeknule njegove riječi pred kraj obraćanja. Mnogi korisnici u komentarima napisali su da ih je upravo taj dio najviše dirnuo.

U samo nekoliko dana, video je prikupio više od 780 tisuća pregleda i preko 57 tisuća lajkova, a komentari su preplavljeni emotivnim porukama. Gledatelji iz cijele regije dijelili su svoja iskustva i divljenje prema očevim riječima i odgoju. "Ovaj čovjek je pokazao što znači biti čovjek - prije svega ljudina, gospodin i primjer drugima. Danas je rijetkost vidjeti ovakvu dobrotu, smirenost i veličinu u nekome", napisao je jedan korisnik. Drugi su se nadovezali: "Čovjek u 30 sekundi opiše život. Živi bili", i "Davno ne čuh išta ljepše i emotivnije".

Mnogi su priznali da ih je snimka rasplakala. "Da li samo ja plačem, bravo oče", "Rasplakah se... budi ponosna gdje si otišla i od koga si došla", "Ne poznajem ove ljude, a plačem", samo su neke od brojnih reakcija.