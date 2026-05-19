OČEV GOVOR DIRNUO REGIJU

VIDEO Otac na kćerinom vjenčanju uzeo mikrofon, a zbog onoga što je rekao plače cijeli Balkan: 'Ni ne znam ih, a plačem'

19.05.2026.
u 12:30

Emotivna snimka s jednog vjenčanja u Crnoj Gori postala je viralni hit na TikToku. Riječi oca upućene kćeri na dan njezine udaje dirnule su stotine tisuća ljudi diljem regije, a mnogi su u komentarima priznali da nisu mogli zadržati suze.

Video koji je na svom profilu podijelila mladenka Snežana prikazuje jedan od najemotivnijih trenutaka svadbenog slavlja - očev govor. Uz opis "I najjači zaplaču kad otac govori", snimka započinje krupnim planom mladenke u suzama, dok u pozadini odjekuju očeve riječi. Otac, držeći veliku staklenu pletenku, tradicionalnu demižonku koja se u balkanskoj kulturi često koristi za rakiju ili vino, obraća se svojoj kćeri i njezinom suprugu. Njegov govor, iako kratak, prepun je ljubavi, ponosa i životne mudrosti. Upravo su njegove riječi izazvale lavinu emocija na društvenim mrežama.

"U to ime, dobro mi došli. Da se lijepo proveselite, da vas mlada sluša kao što je slušala nas. Da budete zadovoljni i vi i mi. Ti, kćerko, sada imaš još jednu obitelj. Ti si sretna žena i bogata kada je obitelj u pitanju, s obje strane. Voljet ćete kao što te mi volimo. Budi ponosna gdje si otišla i od koga si došla", rekao je on. Posebno su odjeknule njegove riječi pred kraj obraćanja. Mnogi korisnici u komentarima napisali su da ih je upravo taj dio najviše dirnuo.

U samo nekoliko dana, video je prikupio više od 780 tisuća pregleda i preko 57 tisuća lajkova, a komentari su preplavljeni emotivnim porukama. Gledatelji iz cijele regije dijelili su svoja iskustva i divljenje prema očevim riječima i odgoju. "Ovaj čovjek je pokazao što znači biti čovjek - prije svega ljudina, gospodin i primjer drugima. Danas je rijetkost vidjeti ovakvu dobrotu, smirenost i veličinu u nekome", napisao je jedan korisnik. Drugi su se nadovezali: "Čovjek u 30 sekundi opiše život. Živi bili", i "Davno ne čuh išta ljepše i emotivnije".

Mnogi su priznali da ih je snimka rasplakala. "Da li samo ja plačem, bravo oče", "Rasplakah se... budi ponosna gdje si otišla i od koga si došla", "Ne poznajem ove ljude, a plačem", samo su neke od brojnih reakcija.
Druženje uz čašicu
Odgovorna konzumacija je ključ

Sedam različitih tipova: Psiholozi otkrili što način na koji konzumirate alkohol govori o vama

Iako većina ljudi alkohol konzumira umjereno i uglavnom u društvenim situacijama, stručnjaci ističu da razlozi zbog kojih posežemo za pićem mogu biti vrlo različiti. Prema objašnjenju psihologa Phil Macleod, način na koji netko pije često otkriva određene obrasce ponašanja, a među osobama koje konzumiraju alkohol može se prepoznati čak sedam različitih tipova.

