'Imao sam neobavezan seks za jednu noć, trudna je i bojim se da sam ja otac djeteta'

"Doživio sam najbolji seks s prekrasnom ženom! Bio je to seks za jednu noć pri čemu je puknuo kondom. Kasnije sam od prijatelja čuo da je trudna. Strahujem da je dijete moje, iako je poznata po tome da spava s drugima. Imam 19 godina!"

Mladić je bio na proslavi rođendana svog prijatelja, obišli su nekoliko barova i klubova i popili poprilično alkoholnih pića. Onda je ovaj 19- godišnjak upoznao atraktivnu 26 - godišnjakinju.

"Plesali smo i pričali, otkrili da imamo mnogo toga zajedničkog, a jedna stvar bila je ta da su htjeli provesti zajedničku noć. Pozvala me kod sebe doma, a kada smo došli pred njena vrata počeli smo se strastveno ljubiti. Seks je bio odličan, ali sve je palo u sjenu nakon što sam shvatio da je puknuo kondom. Smirivala me i uvjeravala da će sve biti u redu i u konačnici sam joj povjerovao. Ujutro smo se pozdravili znajući da se više nećemo vidjeti, no nedavno sam od svojih prijatelja doznao da je trudna. "

Mladić strahuje da nije on otac djeteta jer planira studirati i nije vrijeme za bebu, tvrdi. Roditeljima ne može priznati što se dogodilo, smatra, jer bi se jako naljutili.

Deidre, poznata terapeutkinja s portala The sun, pojasnila mu je kako vjeruje da nije on otac djeteta jer bi djevojka već našla način da ga kontaktira da vjeruje da je on. DNK test se radi tek nakon rođenja djeteta tako da se do tada malo toga može učiniti. Rekla mu je da, ako je otac djeteta, mora dijete emotivno i financijski podupirati jer ono nije krivo za ništa i svako dijete zaslužuje imati divne roditelje.