Urolog otkriva: Primijetite li neku od ovih 5 promjena na penisu, odmah potražite pomoć liječnika

Zdravstveni stručnjak upozorio je na pet promjena na penisu na koje bi svaki muškarac trebao obratiti pozornost. I dalje, čak i u 2025. godini, mnogima je neugodno govoriti o intimnom zdravlju, no oko takvih tema nikad ne bi trebalo biti srama. Penis, baš kao i bilo koji drugi dio tijela, može ukazivati na to da nešto nije u redu. Promjene se mogu primijetiti u toaletu ili tijekom intimnih trenutaka, a često su način na koji tijelo signalizira problem. Rano obraćanje pozornosti na takve promjene i prava reakcija mogu spriječiti brige, pa čak i spasiti život, piše UNILAD. Urolog Shafi Wardak iz klinike Forbury naglašava da osim očitih znakova, poput boli, otekline ili iscjetka, postoje i suptilni pokazatelji koji mogu otkriti zdravstvene poteškoće. Evo na što posebno obratiti pažnju.

Promjene u mokrenju: Ako se učestalost mokrenja poveća, to može biti znak urinarne infekcije, posebno ako dolazi uz peckanje, ali i znak preaktivnog mjehura, povećane prostate ili dijabetesa. Slab ili isprekidan mlaz često upućuje na probleme s prostatom poput benigne hiperplazije ili, rjeđe, raka prostate. Ponekad uzrok može biti i suženje mokraćne cijevi nakon ozljede ili infekcije. Boja urina također je važna: tamna mokraća najčešće znači dehidraciju, tamnosmeđa može upućivati na bolest jetre, a crvenkasta ili ružičasta na prisutnost krvi, što može biti posljedica infekcija, bubrežnih kamenaca ili raka mokraćnog sustava.

Promjene na koži: Izgled i stanje kože penisa mogu također odražavati određeno zdravstveno stanje. Osipi su često gljivične infekcije ili alergijske reakcije, a oni koji ne nestaju sami od sebe zahtijevaju liječnički pregled. Kvržice mogu biti bezopasne papule, ali i znak genitalnih bradavica, virusnih infekcija ili, u rijetkim slučajevima, raka. Mjehurići koji prelaze u ranice obično ukazuju na herpes, dok bezbolne ranice mogu značiti sifilis. Bijele mrlje ponekad su znak lichen sclerosusa, a pucanje kože, ljuskanje ili trajna suhoća mogu upućivati na psorijazu ili ekcem.

Zakrivljenost: Blaga zakrivljenost je normalna, ali izražen ili bolan savijeni oblik može biti znak Peyronijeve bolesti. Ona nastaje kada se u tkivu penisa stvori ožiljak koji uzrokuje abnormalnu zakrivljenost tijekom erekcije. Iako stanje nije uvijek opasno, može uzrokovati bol i utjecati na samopouzdanje. Uravnotežena prehrana, tjelovježba i izbjegavanje alkohola i pušenja pomažu ublažiti simptome.

Neugodan miris: Stalan neugodan miris obično znači da nešto nije u redu. Najčešće se radi o lošoj higijeni, no ovaj simptom može ukazivati i na infekcije. Redovito pranje blagim sapunom i vodom te nošenje prozračnog pamučnog donjeg rublja pomaže u prevenciji.

Smanjena ejakulacija: Primjetan pad u količini ili snazi ejakulacije može upućivati na zdravstveni problem. Manja količina sjemene tekućine može biti posljedica starenja, dehidracije, niske razine testosterona ili začepljenja kanala. Kronične bolesti poput dijabetesa također mogu igrati ulogu. Slabija snaga ejakulacije najčešće se povezuje sa slabljenjem mišića zdjelice ili godinama, no često se može poboljšati vježbama, promjenom životnih navika ili medicinskom pomoći.