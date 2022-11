Nije mogla u avion: "Zamolili su me da napustim let jer su mi grudi prevelike!"

Manekenka s grudima teškim nevjerojatnih deset kilograma ispričala je da ju je nedavno, samo zbog seksepilnog izgleda, posada aviona zamolila da napusti let; što je, smatra, najgori oblik diskriminacije.

Mary Magdalene (25) je u zračnu luku 31. svibnja i ukrcala se na let iz Toronta u Kanadi do Dallasa u SAD-u, ali nakon što je prošla osiguranje i ušla u zrakoplov, rečeno joj je da napusti let.

Ona naime priča da je objašnjenje osoblja bila činjenica da 'nosi slušalice i ne sluša upute stjuardese', no uvjerena je, kaže, kako je razlog samo njen provokativni izgled.

Bila je, kako piše Mirror, odjevena u uske tajice i sportski grudnjak, a stjuardesa je navodno htjela da izađe jer "izgleda previše provokativno".

"Izbačena sam s leta zbog toga kako izgledam. Molim vas, prestanite s diskriminacijom, molim vas, ovo je odvratno. Osjećam se dehumanizirano, nemate pojma. Očito je da su moja odjeća i izgled razlog zašto su me izbacili ali to se ne smije događati pa je stjuardesa rekla da je razlog bio to što sam spavala i što ju nisam slušala", piše na svom Instagram računu @1800leavemaryalone.

Rekla je i da planira tužiti neimenovanu zrakoplovnu kompaniju jer bi, smatra, djevojka s malim grudima mogla bez problema ući u avion noseći sportski grudnjak.

U drugoj objavi na Instagramu je dodala: "Ne razumijem kako neki ljudi govore da je u redu što u me izbacili zbog mog odijevanja. Pravila moraju vrijediti za sve i ne može se birati na koga će se odnositi; ovisno o izgledu/tipa tijela. Diskriminacija bilo koje vrste nije ugodna!"

Mary inače kaže da je na estetske zahvate do sada potrošila više od 150.000 dolar (više od milijun kuna), a između ostalih je radila operacije grudi i brazilsko podizanje stražnjice.

Njena je priča na društvenim mrežama izazvala burnu raspravu, a dok su je neki shvaćali, mnogi su se složili s aviokompanijom.

“Nije bitno kolike su ti grudi, uvijek se trebaš oblačiti u skladu sa svojim tijelom”, komentirala je jedna osoba, dok je druga dodala: “Meni bi u avionu bilo neugodno sjediti pored tebe na letu…”

- Ovo je tako pogrešno. Nastavite živjeti na svoj način, a mi ćemo vas podržati - podržala ju je jedna korisnica , dok je druga dodala: “Žao mi je što ovo čitam. Ovaj svijet treba evoluirati.”

