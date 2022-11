Otišla u bolnicu zbog upale slijepog crijeva pa rodila 15 minuta kasnije: 'Nisam znala da sam trudna'

Kayla Nicole Simpson (21) nije znala da je trudna sve dok nije otišla u bolnicu s, kako je mislila, upalom slijepog crijeva, a ispostavilo se da su to bili trudovi, piše The Sun.

Studentica sa Sveučilišta Indiana je ostala šokirana kada je na ultrazvuku otkrila da je trudna. Naime, nije imala nikakve znakove trudnoće, već je imala simptome za koje je mislila da su jaki menstrualni grčevi.

I tako je 7. studenog rodila djevojčicu Madi, samo nekoliko trenutaka nakon obavljenog ultrazvuka.

"Liječnici nisu znali što nije u redu. Dok su radili ultrazvuk moja je mama vidjela nešto poznato na ekranu. Sekundu kasnije počela sam vrištati od bolova i doktor je dotrčao. Bila je to glava", objasnila je.

Njezini trudovi trajali su samo 15 minuta, a dva dana kasnije Kayla je otpuštena iz bolnice sa savršeno zdravom bebom koju još naziva i svojom najboljom prijateljicom.

“Nisam imala trudnički trbuh, niti menstruaciju i bila sam najmršavija u životu. Ona će uskoro napuniti jednu godinu, a nama je super!", otkrila je.

U videu podijeljenom na TikToku otkrila je da nije imala nikakve bolove prije poroda te da je taman odradila duplu smjenu na poslu od 12 sati. No, imala je povremene bolove za koje je mislila da bi mogli biti ozbiljni.

"Nazvala sam mamu misleći da mi puca slijepo crijevo jer sam puno krvarila. Toliko me boljelo da sam jedva hodala i govorila", ispričala je.

No, ona je imala tzv. kriptičnu trudnoću koja prolazi nezapaženo sve do kasne faze ili do poroda.

