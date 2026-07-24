Neugodni mirisi mogu vas upozoriti na bolest: Ove promjene nikada ne biste smjeli ignorirati

Prije nego što promjene u mirisu tijela okrivite za hranu, znojenje ili preskakanje tuša, vrijedi znati da one ponekad mogu biti i upozorenje organizma da nešto nije u redu. Promjene u mirisu daha, stopala ili tijela u pojedinim slučajevima povezane su s određenim zdravstvenim stanjima, osobito ako ih prate i drugi simptomi. Iako neugodan miris sam po sebi ne znači da imate ozbiljnu bolest, neobične i dugotrajne promjene ne bi trebalo zanemariti. Ako se pojave iznenada ili ih prate umor, bolovi, otežano disanje ili drugi neuobičajeni simptomi, preporučljivo je potražiti savjet liječnika kako bi se na vrijeme utvrdio njihov uzrok.

Dijabetička ketoacidoza, ozbiljna komplikacija dijabetesa, ponekad se može prepoznati po slatkastom ili voćnom mirisu daha. Do ovog stanja dolazi kada tijelo nema dovoljno inzulina pa umjesto glukoze počinje koristiti masnoće kao izvor energije, pri čemu nastaju ketoni. Dr. Robert Gabbay, glavni medicinski direktor američkog Joslin Diabetes Centera, objašnjava da ovo stanje uzrokovati karakterističan miris koji mnogi uspoređuju s voćem ili odstranjivačem laka za nokte. Američka dijabetička udruga upozorava da je riječ o hitnom stanju koje zahtijeva brzu liječničku pomoć, osobito ako se istodobno jave pojačana žeđ, učestalo mokrenje, umor, bolovi u trbuhu, otežano disanje ili neobjašnjiv gubitak tjelesne težine, prenosi Men‘s Health.

Gljivična infekcija poznata kao atletsko stopalo često se, osim svrbeža, crvenila i ljuštenja kože, može prepoznati i po izraženom neugodnom mirisu stopala. Dermatolog dr. Cameron Rokhsar iz bolnice Mount Sinai objašnjava da taj miris nastaje zbog kombinacije gljivica i bakterija koje se razmnožavaju na oštećenoj koži. Dodaje kako neliječena infekcija može povećati rizik od bakterijskih komplikacija.

Na moguće zdravstvene probleme može upozoravati i neugodan jutarnji zadah koji se javlja unatoč redovitoj oralnoj higijeni. Dr. Raj Dasgupta, profesor kliničke medicine na Sveučilištu Južne Kalifornije, ističe da bi takav zadah mogao biti povezan s opstruktivnom apnejom u snu. Osobe s ovim poremećajem tijekom noći često dišu na usta, zbog čega se usna šupljina isušuje, a takvi uvjeti pogoduju razmnožavanju bakterija koje stvaraju neugodne mirise. Budući da se apneja u snu povezuje s povećanim rizikom od visokog krvnog tlaka, srčanih bolesti i dijabetesa, stručnjaci savjetuju da osobe koje uz loš zadah imaju glasno hrkanje, dnevni umor ili osjećaj da se bude neispavane razgovaraju s liječnikom i, prema potrebi, obave dodatne pretrage.

Naravno, treba naglasiti da neugodan ili neuobičajen miris tijela, daha ili stopala ne znači da imate neku bolest niti je dovoljan za postavljanje dijagnoze. Brojni čimbenici, poput prehrane, lijekova, higijenskih navika ili hormonalnih promjena, također mogu utjecati na miris tijela. Primijetite li iznenadne ili dugotrajne promjene u mirisu tijela ili daha, odnosno promjene u načinu na koji sami doživljavate mirise, osobito ako su praćene drugim simptomima, važno je obratiti se liječniku. Pravovremeni pregled može pomoći u otkrivanju uzroka i, ako je potrebno, omogućiti rano liječenje.