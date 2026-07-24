Opasnost koja se skriva u mnogim domovima: Baterija robotskog usisavača izazvala stravičnu eksploziju

Dvadesetsedmogodišnji Lachie Perrem iz Pertha u Australiji oporavlja se od teških ozljeda koje je zadobio početkom srpnja, kada je u njegovu domu eksplodirao robotski usisavač. Njegova majka Fiona Perrem vjeruje da je uzrok nesreće bila litij-ionska baterija koja je danima curila, a da toga nitko nije bio svjestan.

Tog tragičnog jutra Lachie je pripremao doručak kada je došlo do zapaljenja baterije i snažne eksplozije. „Imao je robotski usisavač, a da toga nije bio svjestan, baterija je curila. Kada je počeo kuhati, nešto se zapalilo i izazvalo eksploziju. Bio je u samom središtu svega”, ispričala je Fiona Perrem za Daily Mail. Točan uzrok eksplozije još nije službeno potvrđen, a istraga je i dalje u tijeku.

Snažna eksplozija teško je oštetila kuću u kojoj je Lachie živio sa zaručnicom i cimerima. Prozori su popucali, zidovi pocrnjeli od dima, a kuhinja i dnevni boravak gotovo su potpuno uništeni. Mladić je pritom zadobio teške opekline koje su zahvatile oko 75 posto njegova tijela. Nakon što je prevezen u bolnicu, liječnici su ga stavili u medicinski induciranu komu te su tijekom prvih dana obavili nekoliko zahtjevnih operacija, uključujući presađivanje kože i uklanjanje oštećenog tkiva. Nekoliko dana kasnije probudio se iz kome te je ponovno počeo komunicirati s obitelji i medicinskim osobljem.

Njegova majka u međuvremenu je podijelila i pozitivne vijesti o oporavku. „Presađena koža dobro zacjeljuje, a fizioterapeuti su iznimno zadovoljni njegovim napretkom, posebno pokretljivošću ruku. Lice i vrat također se oporavljaju jako dobro. Svaki mali korak naprijed za nas je golema pobjeda”, poručila je.

Foto: Screenshot/Facebook/Canva

Točan uzrok eksplozije i dalje istražuju australske nadležne službe, koje su zaplijenile robotski usisavač kako bi utvrdile je li kvar litij-ionske baterije doveo do nesreće. Kako bi obitelji pomogli u pokrivanju troškova liječenja i dugotrajnog oporavka, pokrenuta je humanitarna akcija putem platforme GoFundMe, u kojoj je dosad prikupljeno više od 44 tisuće australskih dolara.