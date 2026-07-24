Živite u stanu? Ove pasmine pasa odlično se prilagođavaju životu u manjem prostoru
Ako već dugo želite psa, ali živite u malom stanu i mislite da vaš dom nije dovoljno velik za kućnog ljubimca, dobra je vijest da postoje određene pasmine kojima to neće smetati. Nekolicina njih bez problema se prilagođava boravku u stanu, mirnije su naravi i ne smeta im što nemaju pristup velikom dvorištu u kojem mogu trčati. Naravno, to ne znači da im je dovoljno samo nekoliko kvadrata. Kao i svim drugim psima, potrebne su im svakodnevne šetnje, igra, istraživanje okoline i dovoljno mentalne stimulacije kako bi ostali zdravi, zadovoljni i dobro raspoloženi. Vlasnici koji im mogu osigurati takvu svakodnevicu u ovim će pasminama pronaći odlične ljubimce za život u manjem prostoru.
Jazavčar: Sitan, a dinamitan! Ovaj maleni pas ne osvaja samo simpatičnim izgledom, već i velikim karakterom. Znatiželjan je, hrabar i uvijek spreman istražiti sve što se događa oko njega. Iako je vrlo živahan, bez problema se može prilagoditi životu u stanu, pod uvjetom da ima dovoljno igračaka, zanimacija i vremena za igru. U suprotnom bi svoju energiju mogao usmjeriti na vaše cipele, namještaj ili druge predmete u domu. Zbog dugog tijela i kratkih nogu ne preporučuje mu se često skakanje na kauč ili krevet, pa će mu dobro doći male stepenice ili rampica koje će zaštititi njegova leđa. Ako mu pružite dovoljno kretanja, mentalne stimulacije i pažnje, jazavčar će se odlično snaći i u manjem životnom prostoru.
Zlatni retriver: Ovaj dobroćudni div možda nije prva pasmina na koju ćete pomisliti kada je riječ o životu u stanu, ali uz dovoljno aktivnosti može se odlično prilagoditi i takvom načinu života. Svakodnevno mu trebaju duge šetnje, igra i prilika da potroši energiju, a posebno uživa u plivanju i igrama donošenja loptice ili drugih predmeta. Vrlo je privržen svojoj obitelji i teško podnosi samoću, zbog čega mu najbolje odgovara dom u kojem neće dugo ostajati bez društva. Miran je, strpljiv i nježan, odlično se slaže s djecom i drugim kućnim ljubimcima pa se često smatra jednom od najboljih obiteljskih pasmina.
Labrador retriver: Život u stanu ne znači da morate odabrati malu pasminu. Labrador je još jedan dokaz da i veći psi mogu biti odlični stanari ako im osigurate dovoljno kretanja tijekom dana. Poznat je po blagom karakteru, inteligenciji i želji za učenjem pa se lako uklapa u obiteljski život. Obožava duge šetnje, igru lopticom, plivanje i aktivnosti u kojima može provoditi vrijeme sa svojim vlasnikom. Kada potroši višak energije na otvorenom, u domu je miran, opušten i najradije će se smjestiti uz svoju obitelj. Odlično se slaže s djecom i drugim životinjama, zbog čega je jedan od najpopularnijih obiteljskih pasa na svijetu.
Pomeranac: Malen rastom, ali velik karakterom, pomeranac obožava biti u središtu pažnje. Riječ je o inteligentnom i znatiželjnom psu koji brzo uči, zbog čega će uživati u raznim igrama, učenju trikova i traženju skrivenih poslastica ili igračaka. Njegova raskošna dlaka zahtijeva redovito četkanje kako bi ostala zdrava i lijepa, a uz dovoljno aktivnosti i svakodnevne šetnje bez problema će se prilagoditi životu u stanu. Poput jazavčara, zbog sitnije građe nije poželjno da često skače na krevet ili kauč pa je dobro nabaviti male stepenice ili rampu koje će smanjiti opterećenje na zglobove i kralježnicu.
Cavalier King Charles Spaniel: Blag temperament i velika privrženost ljudima njegove su najveće vrline. Zbog mirne naravi i želje da stalno bude uz svoju obitelj često se preporučuje ljudima koji prvi put nabavljaju psa. Odlično se slaže s djecom, drugim psima i mačkama te rijetko pokazuje tvrdoglavost ili agresivnost. U stanu se ponaša mirno i neće bez razloga uništavati stvari ili pretjerano lajati, ali to ne znači da mu nije potrebno kretanje. Svakodnevne šetnje, igra i boravak na otvorenom važni su kako bi ostao u dobroj fizičkoj kondiciji, nakon čega će se rado sklupčati pokraj svog vlasnika i uživati u odmoru.
Chihuahua: Nije joj potrebno veliko dvorište kako bi bila zadovoljna jer je riječ o jednoj od najmanjih pasmina pasa na svijetu. Snažno se veže uz svoje vlasnike i najviše voli sudjelovati u svemu što rade. Iako djeluje krhko, čivava je živahan i inteligentan pas koji voli učiti nove trikove i rješavati jednostavne zadatke. Redovite šetnje i igra važni su joj jednako kao i drugim pasminama, iako zbog svoje veličine troši manje energije.Unatoč uvriježenom mišljenju da su čivave nervozni psi, one se brzo privikavaju na svoje vlasnike i vrlo dobro podnose život u stanu. Takav način života često im i više odgovara jer su osjetljive na podražaje i lako mogu postati prestimulirane.
Shih tzu: Mirna i prilagodljiva pasmina koja se odlično snalazi u stanu. Ne traži puno intenzivne fizičke aktivnosti pa su joj dovoljne dvije do tri kraće šetnje dnevno i malo igre kod kuće. Većinu vremena rado provodi odmarajući u blizini svojih vlasnika, zbog čega je odličan izbor za ljude koji traže mirnijeg kućnog ljubimca. Jedino na što treba računati jest redovito četkanje duge dlake kako bi ostala zdrava i uredna.