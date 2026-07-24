Ovih pet sobnih biljaka ne voli vodu iz slavine: Zbog nje im listovi mogu posmeđiti
Vaša maranta ili kalateja odjednom imaju smeđe rubove na listovima i izgledaju kao da polako propadaju? Problem možda nije u prihrani, količini zalijevanja ili položaju biljke, nego u vodi kojom ih zalijevate. Nije svaka sobna biljka jednako zahtjevna kada je riječ o zalijevanju. Dok će većina bez problema podnijeti vodu iz slavine, neke vrste mnogo bolje uspijevaju ako se zalijevaju kišnicom, destiliranom ili filtriranom vodom. Lisa Eldred Steinkopf, osnivačica stranice The Houseplant Guru i autorica nekoliko knjiga o uzgoju sobnih biljaka, upozorava da su pojedine biljke osjetljive na klor i fluorid koji se često nalaze u vodi iz vodovoda. Takva voda neće ih uništiti preko noći, ali dugotrajno zalijevanje može uzrokovati smeđe vrhove i rubove listova te narušiti njihov zdrav izgled, prenosi Martha Stewart.
Kalateja: Jedna od najatraktivnijih sobnih biljka zahvaljujući svojim upečatljivim listovima. Posebno su popularne sorte poput 'Roseopicta' s ružičastim uzorcima te Stromanthe 'Triostar', bliska srodnica kalateja, poznata po zelenim, kremastim i ružičastim listovima. Iako su na glasu kao "dramatične" biljke jer brzo pokazuju znakove nezadovoljstva, uz pravilnu njegu mogu godinama uspješno rasti u domu. Jedan od najčešćih razloga zbog kojih im vrhovi i rubovi listova posmeđe jest voda iz slavine. Lisa Eldred Steinkopf upozorava da su kalateje osjetljive na klor i fluorid koji se nalaze u vodi iz vodovoda. „Ako voda odstoji preko noći, klor će ispariti, ali fluorid će ostati. Zato je kalateje najbolje zalijevati kišnicom, destiliranom vodom ili vodom dobivenom reverznom osmozom”, savjetuje Steinkopf. Uz zalijevanje destiliranom vodom ili kišnicom te održavanje veće vlažnosti zraka, kalateje uglavnom bez problema uspijevaju i zadržavaju svoje karakteristične, raskošne listove.
Mirni ljiljan: Jedna je od najpopularnijih sobnih biljaka zbog elegantnih bijelih cvjetova i sjajnih zelenih listova. Poznat je i po tome što vrlo brzo pokazuje kada mu nešto ne odgovara pa ga mnogi nazivaju "dramatičnom" biljkom. Spušteni listovi, smeđi vrhovi ili gubitak sjaja najčešće su posljedica nepravilnog zalijevanja, a problem ne mora biti samo količina vode nego i njezina kvaliteta. Stručnjakinja preporučuje da se mirni ljiljan zalijeva destiliranom vodom ili kišnicom. „Ako se zalijeva vodom iz javnog vodovoda koja sadrži klor i fluorid, vrhovi listova počet će smeđiti”, upozorava. Ako se smeđi vrhovi pojavljuju iako biljku redovito zalijevate, pokušajte promijeniti vrstu vode. U većini slučajeva će prelazak na kišnicu ili destiliranu vodu pomoći da novi listovi ostanu zdravi i bez oštećenja.
Maranta: Pripada istoj biljnoj porodici kao i kalateja pa je također osjetljiva na fluorid koji se često nalazi u vodi iz vodovoda. Zbog toga se preporučuje zalijevanje vodom iz drugih izvora, poput kišnice ili destilirane vode, kako bi listovi ostali zdravi i zadržali svoje karakteristične boje. Iako je mnogi smatraju osjetljivom biljkom, maranta je zapravo prilično izdržljiva kada joj odgovaraju uvjeti. Najbolje uspijeva na stalnom mjestu, bez čestog premještanja, i ne voli pretjerano zalijevanje. Uz umjereno zalijevanje i odgovarajuću vodu, može godinama rasti bez većih problema te zadržati svoj prepoznatljiv izgled.
Venerina muholovka: Prirodno raste u močvarnim područjima siromašnima hranjivim tvarima, zbog čega je posebno osjetljiva na minerale i druge tvari koje se nalaze u vodi iz slavine. Budući da njezin supstrat mora biti stalno vlažan, odabir odgovarajuće vode vrlo je važan, pa se preporučuje zalijevanje kišnicom, destiliranom vodom ili drugim prikladnim izvorima vode s vrlo malo minerala. Suprotno uvriježenom mišljenju, ovu biljku nije potrebno hraniti kukcima. Ako ima dovoljno svjetla, sama će se pobrinuti za to, osobito tijekom ljeta kada može boraviti na otvorenom i loviti kukce koji joj se približe. Za dobar rast najvažnije joj je osigurati mnogo sunčeve svjetlosti, stalno vlažan supstrat i odgovarajuću prihranu tijekom razdoblja aktivnog rasta. Uz takve uvjete, venerina muholovka može uspješno rasti godinama i bez ručnog hranjenja.
Zmajevac ili dracena: Nisu sve dracene jednako osjetljive, ali vrste poput Dracaena marginata i Dracaena warneckii često reagiraju na klor i fluorid iz vode iz slavine. Posljedica su smeđi vrhovi i rubovi listova, zbog čega ih je bolje zalijevati kišnicom ili destiliranom vodom. Dracena se smatra jednom od najjednostavnijih sobnih biljaka za uzgoj jer dobro podnosi povremeni zaborav pri zalijevanju i uspijeva čak i u prostorijama s manje prirodnog svjetla. Ne voli stajati u vodi pa je bolje pustiti da se gornji sloj supstrata osuši prije sljedećeg zalijevanja.Vlasnici kućnih ljubimaca trebali bi izbjegavati ovu biljku jer je dracena otrovna za pse i mačke. Ako pojedu njezine listove, mogu se javiti simptomi poput povraćanja, pojačanog slinjenja i gubitka apetita.