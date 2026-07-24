Na tlu antičke Cisse, gdje se nalazila najveća rimska uljara na današnjem europskom tlu, danas nastaje maslinovo ulje koje spaja dvije tisuće godina tradicije

Na području između Barbarige i Rovinja, gdje su arheolozi otkrili ostatke najveće rimske uljare na današnjem europskom tlu, tradicija proizvodnje maslinova ulja traje gotovo dvije tisuće godina. Upravo na tom povijesnom lokalitetu nastaje Punta Cissana, ekstra djevičansko maslinovo ulje koje čuva autohtone istarske sorte i prenosi autentičan okus južne Istre.

Malo je područja na svijetu gdje maslina uspijeva na samoj sjevernoj granici svojeg prirodnog uzgoja. Istra je jedno od njih. Blizina mora, crvena zemlja i specifična klima stvaraju jedinstvene uvjete za uzgoj maslina, zbog čega istarska ekstra djevičanska maslinova ulja godinama osvajaju najviša svjetska priznanja.

Foto: Press

Punta Cissana proizvodi se isključivo od autohtonih istarskih sorti iz maslinika u Barbarigi starih između 150 i 200 godina. Ime nosi po antičkoj Cissi, gradu koji se prema povijesnim zapisima nalazio upravo na ovom području, čime se simbolično povezuju bogata povijest i suvremena proizvodnja vrhunskog maslinovog ulja.

Temelj ovog ulja čine stare istarske sorte – buža ženska, buža muška, rosignola i puntoža. Svaka od njih doprinosi konačnom karakteru i čuva autentičnost maslinarske baštine južne Istre.

Foto: Press

Buža, često nazivana kraljicom istarskih maslina, ulju daje sklad, punoću i svježinu. U aromama se ističu zelena trava, jabuka, artičoka i zeleni badem, dok okus prati ugodna gorčina i umjerena pikantnost zelenog papra. Rosignola donosi izraženije note zelene rajčice, divljeg radiča i svježe pokošene trave te prepoznatljivu pikantnost po kojoj su istarska ulja poznata. Puntoža dodatno obogaćuje ulje voćnim aromama, visokim udjelom polifenola te izraženijom gorčinom i pikantnošću.

Rezultat je kompleksno ekstra djevičansko maslinovo ulje naglašene svježine. U mirisu prevladavaju maslina, trava, artičoka, rajčica i radič, uz nježnije note zelenog badema i crvenog ribiza. Okus je bogat, skladan i dugotrajan, s izraženom svježinom, ugodnom gorčinom i pikantnošću zelenog papra.

Foto: Press

Da Barbariga ima posebno mjesto u povijesti maslinarstva potvrđuju i arheološka istraživanja koja se na ovom području provode i danas. Ostaci velike rimske uljare svjedoče da je upravo ovdje maslinovo ulje bilo jedna od najvažnijih gospodarskih djelatnosti još u antičko doba.

O posebnosti ovog jedinstvenog položaja govori i Marko Krstačić, voditelj proizvodnje u tvrtki Terra Eno Olea.

"Blizina mora, posebna struktura tla i klima stvaraju uvjete koji ovom području već stoljećima omogućuju proizvodnju vrhunskih maslinovih ulja. Danas se ta tradicija nastavlja kroz suvremeni pristup i očuvanje kvalitete koja je prepoznata daleko izvan Istre", rekao je Krstačić.

Za proizvodnju Punta Cissane zadužen je međunarodno priznati stručnjak Edi Družetić, koji više od četiri desetljeća radi s maslinama i posvećen je očuvanju autohtonih sorti i njihovih prirodnih karakteristika.

Foto: Press

"S posebnom pažnjom proizvodimo ulje Punta Cissana koje nosi ime po nestalom antičkom gradu. Temelj proizvodnje čine tradicionalne lokalne sorte koje ovom ulju daju njegov identitet. Posebna mikroklima južne Istre stvara jedinstvenu aromatiku, a svaka sorta ima svoju ulogu – buža donosi punoću, sklad i svježinu, rosignola izraženu pikantnost, a bjelica naglašenu gorčinu. Njihova kombinacija daje ulje namijenjeno posebnim prilikama i posebnim trenucima", rekao je Edi Družetić, tehnolog proizvodnje u Terra Eno Olei.

Da kvalitetu Punte Cissane prepoznaju i oni koji svakodnevno rade s vrhunskim namirnicama potvrđuje Sandra Marček, voditeljica marketinga Terra Eno Olee.

Foto: Press

"Posebno nas veseli što su kvalitetu i jedinstvenu aromatiku Punte Cissane prepoznali vlasnici restorana, chefovi i stručnjaci za maslinova ulja. Takve potvrde imaju posebnu vrijednost jer dolaze od ljudi koji svakodnevno rade s vrhunskim namirnicama i znaju prepoznati autentičan proizvod. Vjerujemo da upravo to potvrđuje kako Punta Cissana uspješno prenosi priču o Istri, njezinoj tradiciji i iznimnim autohtonim sortama", istaknula je Sandra Marček.

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