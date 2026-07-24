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POSEBAN POSAO

VIDEO Ispovijest pogrebnice: 'Evo zašto se i nakon 27 godina rada s mrtvima još uvijek bojim smrti'

Screenshot Youtube
VL
Autor
Slavica Trgovac Martan
24.07.2026.
u 12:30
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Nakon smrti svojih najbližih vidjela je koliko su pogrebnici pomogli njezinoj obitelji. Tada je odlučila da se upravo time želi baviti

Debbie Holmwood već 27 godina radi kao pogrebnica, a unatoč tomu, kaže kako dugogodišnja izloženost smrti nije u potpunosti uklonila njezin strah od kraja života. Ipak, posao koji mnogi smatraju neobičnim i teškim pomogao joj je da smrti pristupi s više razumijevanja te joj pružio osjećaj da ljudima pomaže u najtežim trenucima. O ovoj profesiji počela je razmišljati nakon što je u razmaku od svega nekoliko tjedana izgubila baku i djeda. Prije toga školovala se za kozmetičarku, a prijateljice je čak šminkala za vjenčanja, piše Unilad.

Nakon smrti svojih najbližih vidjela je koliko su pogrebnici pomogli njezinoj obitelji. Tada je odlučila da se upravo time želi baviti te je kontaktirala to isto pogrebno poduzeće u kojem je k tome radio i jedan od njezinih rođaka. Posao pogrebnika, kaže, uključuje očuvanje i pripremu tijela, osobito kada će pokojnik biti izložen tijekom sprovoda ili bdijenja. To obuhvaća balzamiranje, ali i uređivanje kose te šminkanje pokojnika kako bi obitelj od njega mogla dostojanstveno oprostiti.

Iako je zbog posla mnogo češće suočena sa smrću nego većina ljudi, Debbie priznaje da je se i dalje boji. Strah se odnosi i na vlastitu smrt i na gubitak članova obitelji, no svijest o tome da svojim radom može pomoći drugima istodobno joj pruža utjehu. 'I dalje me strah. U početku sam se osjećala bliže baki i djedu, ali budući da ne znamo što nas čeka, pretpostavljam da se bojim', priznala je.

Godinama nije drugima govorila čime se bavi jer se bojala da će je smatrati čudnom. Mislila je da bi ljudi zbog njezina zanimanja mogli imati pogrešnu predodžbu o njoj, pa je svoj posao uglavnom prešućivala. Njezin se stav promijenio tek kada je ušla u četrdesete i pedesete godine života. Tada je počela otvoreno govoriti da je ponosna na ono što radi, osobito zbog zahvalnih pisama, komentara i poruka obitelji kojima je pomogla. 'Znam da sam nekome pomogla i zato sam ponosna na svoj posao', kaže Debbie.

Najčešće pitanje koje joj ljudi postavljaju jest kako uopće može obavljati takav posao. Ona, međutim, smatra da se isto može reći i za mnoga druga zanimanja koja osobno ne bi mogla raditi.

Unatoč osjetljivoj prirodi posla, Debbie vjeruje da je upravo to njezin životni poziv. Kako sama kaže, možda je jednostavno bila stvorena za to da pokojnicima vrati dostojanstven izgled, a njihovim obiteljima olakša posljednji oproštaj.

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Ključne riječi
posao umiranje smrt pogrebno poduzeće pogrebnik

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