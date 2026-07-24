Hortenzije mijenjaju boju u zeleno? Evo zašto se to događa i kako im vratiti intenzivnu boju

Bujne hortenzije već godinama su među omiljenim biljkama u vrtovima i okućnicama, ponajviše zbog svojih velikih cvjetova u plavim, ružičastim, ljubičastim i bijelim nijansama. Kada njihovi cvjetovi tijekom ljeta pozelene, lako je pomisliti da s biljkom nešto nije u redu. U većini slučajeva razlog za brigu ne postoji jer je riječ o prirodnom procesu koji dolazi s dozrijevanjem cvijeta. Dogodi li se promjena boje prerano, to može upućivati na stres ili nedostatak hranjivih tvari u tlu.

Jedan od najučestalijih razloga zbog kojeg hortenzije poprime zelenu boju jest starenje cvijeta. Rachel Kemery, osnivačica farme cvijeća Rising Iris Farm, ističe da šareni dijelovi hortenzije zapravo nisu latice, već lapovi, izmijenjeni listovi koji poput ostalog lišća sadrže klorofil. „Kada se cvijet tek otvori, prevladavaju ružičasti, plavi ili bijeli pigmenti. Kako sazrijeva, klorofil u lapovima postaje sve izraženiji i cvijet postupno poprima zelenu boju“, kaže Kemery. Zbog toga je zelena nijansa pri kraju cvatnje sasvim očekivana i ne znači da s biljkom nešto nije u redu.

Intenzitet i promjene u boji cvjetova ovise i o sorti hortenzije. Neke vrste prirodno imaju zelenkaste cvjetove ili takvom bojom započinju cvatnju. Primjerice, hortenzije iz skupine Limelight otvaraju se u nježnoj zelenkastobijeloj nijansi, dok sorte poput Annabelle često prvo imaju zelenkaste cvjetove koji kasnije postaju bijeli. U tim slučajevima riječ je o karakteristici sorte, prenosi Martha Stewart.

Ako hortenzija pozeleni znatno prije kraja sezone cvatnje, uzrok može biti stres ili narušeno zdravstveno stanje biljke. Vrtlarka Emily Scott upozorava da lisne uši, grinje, cikade i pojedine gljivične bolesti mogu oslabiti biljku, zbog čega cvjetovi gube intenzitet boje i prerano postaju zelenkasti. Preporučuje redovito pregledavati lišće i cvjetove te na prve znakove štetnika ili bolesti reagirati odgovarajućim sredstvima.

Uvriježeno je mišljenje da je za zelenu boju cvjetova odgovoran pH tla, ali to nije točno. Kiselost tla može utjecati na to hoće li određene sorte velikolisnih hortenzija biti plave ili ružičaste, ali ne uzrokuje pojavu zelene boje. Isto vrijedi i za izloženost suncu i visokim temperaturama. U takvim uvjetima biljka neće promijeniti boju, nego će se osušiti i uvenuti. Prirodno starenje cvijeta nije moguće zaustaviti, ali pravilna njega može pomoći da hortenzije dulje zadrže intenzivnu boju. Kemery savjetuje redovito i obilno zalijevanje jer hortenzije teško podnose dugotrajnu sušu. Dodaje da velikolisne sorte najbolje uspijevaju na mjestu gdje imaju jutarnje sunce i poslijepodnevni hlad, dok sloj malča oko biljke pomaže zadržati vlagu u tlu i produljuje svjež izgled cvjetova.

Počnu li cvjetovi prerano gubiti boju, korisno je provjeriti i kvalitetu tla. Emily Scott preporučuje analizu kako bi se utvrdilo nedostaje li biljci željeza ili magnezija, mikronutrijenata koji mogu pomoći u očuvanju intenziteta boje kod ružičastih i plavih hortenzija. Pravilnim zalijevanjem, redovitom kontrolom štetnika i pravilnom prihranom produljit ćete razdoblje cvatnje i zadržati intenzivnu boju tijekom cijele sezone.