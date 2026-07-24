Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 157
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SLAVEN BILIĆ
#SP 2026.
#Vatreni
#TOPLINSKI VAL
#MARKO LIVAJA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
Stručne preporuke

Hortenzije mijenjaju boju u zeleno? Evo zašto se to događa i kako im vratiti intenzivnu boju

Shutterstock
VL
Autor
Stephany Domitrović
24.07.2026.
u 16:30
Google icon Dodaj Večernji list među omiljene izvore na Googleu

Grm hortenzije više nije šaren, nego je poprimio jednoliku zelenu boju? Iako na prvi pogled može izgledati kao da s biljkom nešto nije u redu, u većini slučajeva riječ je o prirodnom procesu. Stručnjaci otkrivaju zašto se to događa, kada je ova pojava razlog za zabrinutost i što možete učiniti kako bi hortenzije što dulje zadržale svoje raskošne boje.

Bujne hortenzije već godinama su među omiljenim biljkama u vrtovima i okućnicama, ponajviše zbog svojih velikih cvjetova u plavim, ružičastim, ljubičastim i bijelim nijansama. Kada njihovi cvjetovi tijekom ljeta pozelene, lako je pomisliti da s biljkom nešto nije u redu. U većini slučajeva razlog za brigu ne postoji jer je riječ o prirodnom procesu koji dolazi s dozrijevanjem cvijeta. Dogodi li se promjena boje prerano, to može upućivati na stres ili nedostatak hranjivih tvari u tlu.

Jedan od najučestalijih razloga zbog kojeg hortenzije poprime zelenu boju jest starenje cvijeta. Rachel Kemery, osnivačica farme cvijeća Rising Iris Farm, ističe da šareni dijelovi hortenzije zapravo nisu latice, već lapovi, izmijenjeni listovi koji poput ostalog lišća sadrže klorofil. „Kada se cvijet tek otvori, prevladavaju ružičasti, plavi ili bijeli pigmenti. Kako sazrijeva, klorofil u lapovima postaje sve izraženiji i cvijet postupno poprima zelenu boju“, kaže Kemery. Zbog toga je zelena nijansa pri kraju cvatnje sasvim očekivana i ne znači da s biljkom nešto nije u redu.

Intenzitet i promjene u boji cvjetova ovise i o sorti hortenzije. Neke vrste prirodno imaju zelenkaste cvjetove ili takvom bojom započinju cvatnju. Primjerice, hortenzije iz skupine Limelight otvaraju se u nježnoj zelenkastobijeloj nijansi, dok sorte poput Annabelle često prvo imaju zelenkaste cvjetove koji kasnije postaju bijeli. U tim slučajevima riječ je o karakteristici sorte, prenosi Martha Stewart.

Ako hortenzija pozeleni znatno prije kraja sezone cvatnje, uzrok može biti stres ili narušeno zdravstveno stanje biljke. Vrtlarka Emily Scott upozorava da lisne uši, grinje, cikade i pojedine gljivične bolesti mogu oslabiti biljku, zbog čega cvjetovi gube intenzitet boje i prerano postaju zelenkasti. Preporučuje redovito pregledavati lišće i cvjetove te na prve znakove štetnika ili bolesti reagirati odgovarajućim sredstvima.

Uvriježeno je mišljenje da je za zelenu boju cvjetova odgovoran pH tla, ali to nije točno. Kiselost tla može utjecati na to hoće li određene sorte velikolisnih hortenzija biti plave ili ružičaste, ali ne uzrokuje pojavu zelene boje. Isto vrijedi i za izloženost suncu i visokim temperaturama. U takvim uvjetima biljka neće promijeniti boju, nego će se osušiti i uvenuti. Prirodno starenje cvijeta nije moguće zaustaviti, ali pravilna njega može pomoći da hortenzije dulje zadrže intenzivnu boju. Kemery savjetuje redovito i obilno zalijevanje jer hortenzije teško podnose dugotrajnu sušu. Dodaje da velikolisne sorte najbolje uspijevaju na mjestu gdje imaju jutarnje sunce i poslijepodnevni hlad, dok sloj malča oko biljke pomaže zadržati vlagu u tlu i produljuje svjež izgled cvjetova.

Počnu li cvjetovi prerano gubiti boju, korisno je provjeriti i kvalitetu tla. Emily Scott preporučuje analizu kako bi se utvrdilo nedostaje li biljci željeza ili magnezija, mikronutrijenata koji mogu pomoći u očuvanju intenziteta boje kod ružičastih i plavih hortenzija. Pravilnim zalijevanjem, redovitom kontrolom štetnika i pravilnom prihranom produljit ćete razdoblje cvatnje i zadržati intenzivnu boju tijekom cijele sezone.

Ključne riječi
vrtlarenje kako promijeniti boju hortenzije mijenja boju pozelenile hortenzije

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!