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Znanstvenici otkrili

Vodu koja kapa iz klime nikako ne biste trebali bacati: Evo za što je možete iskoristiti

Shutterstock
VL
Autor
Večernji.hr
24.07.2026.
u 07:00
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U potrazi za održivijim načinima upravljanja resursima, tim znanstvenika istražio je može li se voda koja curi iz klima-uređaja ponovno iskoristiti. Pokazalo se da bi mogla poslužiti za navodnjavanje, čišćenje, a uz odgovarajuću obradu čak i za piće.

Klima-uređaji, osim što rashlađuju prostor, skupljaju i vlagu iz zraka koja se zatim pretvara u kondenzat. Voda nastala tim procesom odvodi se kroz odvodnu cijev, a tijekom vrućih ljetnih dana, kada klima-uređaji rade gotovo neprekidno, može se nakupiti u iznenađujuće velikim količinama. Zbog toga su se znanstvenici zapitali postoji li način da se iskoristi umjesto da završi u odvodu.

Odgovor su pokušali dati istraživači u Palestini, gdje je dostupnost pitke vode ograničena. Uz promatranje količine kondenzata koji nastaje tijekom korištenja, analizirali su i njegovu kvalitetu kako bi utvrdili može li poslužiti za različite namjene. Uzorci su prikupljeni iz klima-uređaja u kućama, trgovinama i restoranima, a laboratorijske analize obuhvatile su niz fizikalnih i kemijskih svojstava te prisutnost metala. Pokazalo se da kondenzirana voda u većini uzoraka zadovoljava uvjete za navodnjavanje.

Zabilježena je tek jedna povišena vrijednost mangana, dok ostale analizirane tvari nisu odstupale u mjeri koja bi upućivala na veći rizik pri takvoj uporabi. U zaključku istraživanja autori su istaknuli važnost ponovne uporabe kondenzata: „Velike količine kondenzirane vode koje proizvode klima-uređaji trebalo bi prikupljati i ponovno koristiti kako bi se smanjila potrošnja pitke vode i doprinijelo održivijem upravljanju vodnim resursima.”

Rezultati sugeriraju da se kondenzat može koristiti za zalijevanje ukrasnog bilja i zelenih površina, ispiranje sanitarija, pranje vanjskih površina ili punjenje parnih glačala. Budući da sadrži vrlo malo otopljenih minerala, ne ostavlja naslage kamenca kao voda iz vodovoda. Istraživači procjenjuju da jedan klima-uređaj, ovisno o uvjetima rada, može proizvesti između 9 i 15 litara kondenzirane vode dnevno. Na razini jedne sezone riječ je o količinama koje nisu zanemarive, posebno u područjima gdje je svaka litra vode važna.

Druga skupina znanstvenika, ovoga puta u Omanu, istraživala je može li se takva voda, nakon odgovarajuće obrade, koristiti i za piće. Uspoređene su različite metode dezinfekcije, među kojima je bilo i izlaganje sunčevoj svjetlosti. Nakon filtracije i dva sata izlaganja temperaturi od oko 43 Celzijeva stupnja, u uzorcima više nisu pronađene bakterije iz skupine koliforma ni E. coli.

Naravno, to ne znači da je vodu koja izlazi iz klima-uređaja sigurno piti. Kondenzat tijekom prolaska kroz uređaj može biti onečišćen prašinom i mikroorganizmima pa nije siguran za konzumaciju bez prethodne filtracije i dezinfekcije. Međunarodni institut za hlađenje (IIR) navodi da bi se uz odgovarajuću obradu takva voda mogla koristiti i kao pitka, no njezina kvaliteta prije konzumacije mora biti provjerena. Za navodnjavanje i druge tehničke potrebe u kućanstvu, pokazuju istraživanja, kondenzirana voda mogla bi biti jednostavan način povećanja održivosti i smanjenja potrošnje pitke vode.
Ključne riječi
znanstvena dostignuća voda iz klime navodnjavanje klima uređaj

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