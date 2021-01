Neobičan način jedenja pizze zgrozio ljude: Kako bi ohladio komad, muškarac ga ispere pod vodom

Jedna žena ostala je zgrožena metodom jedenja, odnosno hlađenja pizze kojom se koristi njezin suprug - i to do te mjere da je sve zabilježila kamerom i odlučila podijeliti na Redditu kako bi čula mišljenje drugih ljudi.



Kako prenosi Mirror, njih dvoje upoznali su se još na fakultetu gdje su često znali kupiti gotove pizze i ispeći ih u pećnici, a nakon što su gotove on bi uvijek otvorio slavinu i isprao komad pizze pod vodom kako bi ga ohladio.

Neko vrijeme zaboravila je na njegovu naviku, a svega se prisjetila kada je to napravio prije nekoliko dana. Uzela je mobitel u ruke i snimila ga. "Izvadi pizzu iz pećnice, ostavi 2 do 3 minute, izreže na komade i onda rashladi pod vodom. Koricu jedinu ostavi suhu."



"On kaže da je ovo odlična metoda", napisala je ispod videa koji je vrlo brzo skupio mnoštvo komentara - i to negativnih. "Izbaci ga iz kuhinje, ovo je kriminal", glasio je jedan.

