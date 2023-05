Nemojte to raditi: Evo što se događa s vašim tijelom ako preskačete obroke

Mnogi od nas odrasli su govoreći da su nam, kako bismo bili zdravi, potrebna tri kvalitetna obroka dnevno — doručak, ručak i večera. I ne zaboravite međuobroke koji će vas zasititi dok čekate glavni obrok! Ipak, gotovo svi su tu i tamo preskočili obrok, a ako ovo čitate, preživjeli ste to preskakanje. Bilo da prakticirate povremeni post, ne osjećate se dobro ili vam nedostaje vremena za jedenje tri obroka dnevno, postoji mnogo razloga zašto biste mogli preskočiti obrok, prenosi Best Life. Ali, što se događa s vašim tijelom kada preskočite doručak, ručak ili večeru?

'Redovito preskakanje obroka, osobito u kombinaciji s ograničenjem kalorija, može imati značajan utjecaj na vaše fizičko i mentalno blagostanje', kaže Anastasios Mikroulis, osnivač i direktor klinike u Ideal Health Centeru u New Yorku, 'Kada preskačete obroke, vaše tijelo je lišeno esencijalnih makro i mikronutrijenata potrebnih za pravilno funkcioniranje. To može dovesti do raznih simptoma, fizičkih i psiholoških'.

Možete se osjećati umorno i neraspoloženo: Vaš je mozak dio vašeg tijela (vjerojatno najvažniji dio!) i tu ćete vjerojatno prvo osjetiti utjecaj propuštanja obroka. 'Psihički, preskakanje obroka može izazvati stres', kaže Mikroulis, 'Redovno preskakanje obroka može dovesti do neadekvatnog unosa hranjivih tvari, fluktuirajućih razina energije, smanjene koncentracije i poremećenog metabolizma. Također može povećati vjerojatnost prejedanja ili odabira manje zdrave hrane kada jedete'.

Trenerica za prehranu i zdravlje, Jen Bleiweis, kaže da simptomi preskakanja obroka mogu biti suptilni, navodeći 'slabiji rad mozga, umor i žudnju' kao primjere. Kaže da se neki ljudi također mogu osjećati gladno ili postati razdražljivi i imati vrlo nisku energiju. Ona također napominje da propušteni obroci mogu uzrokovati hormonsku disregulaciju, što zauzvrat može pridonijeti neraspoloženju.

Vaše tijelo može ući u način rada 'bori se ili bježi': 'Povremeno preskakanje obroka nije velika stvar', kaže registrirana dijetetičarka Lindsay Allen, 'Međutim, redovito preskakanje obroka može uzeti danak tijelu'. Ona kaže da s vremenom propušteni obroci uzrokuju proizvodnju više kortizola, koji je tjelesni hormon stresa. 'Kada tijelo osjeti glad ili nedostatak hrane, pojačava hormone potrebne za traženje ili 'lov' na hranu.

To je kodirano u našim genima od samog početka i mehanizam je preživljavanja', kaže Allen, 'Neki ljudi tvrde da osjećaju 'visoki' ili 'poboljšani fokus' kad dugo vremena ne jedu. Ovo zapravo jest da vaši hormoni 'bori se ili bježi' rastu, što će vas potaknuti da postanete energičniji i usredotočeniji kako biste tražili hranu'.

Može biti teže održavati zdravu težinu: Možda mislite da će preskakanje obroka rezultirati gubitkom kilograma, a iako to svakako može biti istina, daleko je od zajamčenog i to nije zdrav način da postignete svoje ciljeve mršavljenja. 'Nepravilni obrasci prehrane mogu poremetiti vaš metabolizam i otežati održavanje zdrave težine', objašnjava Mikroulis. Također, ako predugo ne jedete vaši će se mišići početi razgrađivati: 'Bez odgovarajućeg unosa hranjivih tvari, tijelo se može okrenuti razgradnji mišićnog tkiva kako bi zadovoljilo svoje energetske potrebe, što može negativno utjecati na vašu ukupnu mišićnu masu i snagu'. A, kada vam nedostaje snage, teško je vježbati, što je bitan dio održavanja vaše težine u zdravom rasponu.

Najvažnije je što jedete, a ne kada: Umjesto da se fokusirate na zakazana vremena obroka, može biti korisno razmišljati o kvaliteti hranjivih tvari koje unosite u svoje tijelo, kaže nutricionistica Kimberly Gomer. Ističe da će oni koji jedu cjelovitu hranu i slijede biljnu prehranu možda morati jesti češće nego osobe koje jedu standardnu ​​američku prehranu. Ona potiče ljude da 'prvo gledaju na kvalitetu hrane koju jedu, a zatim razmotre vrijeme obroka'. Ako jedete puno životinjskih proizvoda i dodajete šećer, sol i ulja—što je sve kalorična hrana—tada bi vam povremeni post mogao koristiti. 'Također, može pomoći onima koji jedu kompulzivno ili s ovisnošću da se suzdrže od nekontroliranog jedenja iz navike ili emocija, a ne gladi', napominje ona.

Većina ljudi ne treba jesti tri obroka dnevno plus međuobroke: Trebamo li doista paziti da jedemo doručak, ručak i večeru svaki dan — i povrh toga međuobroke? 'To zapravo ovisi o načinu života i gladi', kaže Bleiweis, 'Većina ljudi ima koristi od jela svaka četiri do šest sati'. Mikroulis kaže da iako učestalost i vrijeme obroka mogu varirati ovisno o individualnim preferencijama i životnom stil, on je ljubitelj redovitih obroka, plus međuobroka: 'Pomaže spriječiti duga razdoblja posta, što može dovesti do pada razine šećera u krvi i osjećaja gladi. Rasporedivši svoje obroke i međuobroke, možete osigurati stalnu opskrbu hranjivim tvarima i energijom za napajanje vašeg tijela i mozga'.

I dok Gomer smatra da većina ljudi ne treba jesti tri puna obroka plus međuobroke svaki dan, ona naglašava važnost slušanja svog tijela: 'Ako osoba nema dovoljno energije kada preskače obroke, ili osjeća vrtoglavicu, ne može se koncentrirati itd., onda je to znak da preskakanje obroka nije idealno. S druge strane, ako netko treba smršaviti i uravnotežiti težinu, može imati koristi od preskakanja obroka ili protokola posta'.

