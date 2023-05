Uhvatila je muža u krevetu sa svojom majkom: 'U šoku sam!'

Jedna je žena za The Sun priznala da joj se dogodila najgora stvar koja se može zamisliti – uhvatila je svog muža u krevetu s njenom majkom. 'Još uvijek ne mogu vjerovati što sam vidjela', rekla je. Ova prevarena žena ima 31 godinu i sinčića od 5 godina, a njena majka ima 49 godina. Poručila je i kako je ona bila rezultat veze za jednu noć i kako nikada nije saznala tko joj je otac. Njena su majka i ona godinama bile same, sve dok 49-godišnjakinja nije upoznala muškarca s kojim je odlučila živjeti kada joj je kćer imala 15 godina.

Žena za svog očuha kaže da je divan čovjek koji ju je prihvatio kao da je njegova kćer. Ona je sa svojim 38-godišnjim mužem sedam godina u vezi, a četiri godine u braku. Rekla je da je njihovo vjenčanje bilo toliko prelijepo da je mislila da ih nikada ništa neće uzdrmati. Ona radi kao medicinska sestra pa je često nema noću, a njena joj mama redovito pomaže u čuvanju djeteta.

'Oduvijek sam se osjećala tako sretnom što su se moja mama i muž tako dobro slagali te nikada ništa nisam posumnjala', rekla je. Dodaje i kako je on uvijek bio prilično koketan s njom, ali je ona mislila da on to radi kako bi se ona dobro osjećala: 'Nije mi to nimalo smetalo'. Ali, sada kada se prisjeti nekih situacija shvaća kako je njena majka često bila kod njih doma kada za to nije bilo potrebno – pogotovo kada joj se muž vratio s posla.

Jedne je večeri na poslu počela osjećati groznicu te joj je upravitelj rekao da ode doma. Poslala je mužu poruku i rekla mu da dolazi kući za deset minuta. Kada je zaobišla stražnji dio kuće, kroz zavjese je vidjela svog muža u krevetu s njenom majkom. Kada je ušla u kuću, sve je izgledalo normalno, iako joj se majka činila jako crvena u licu: 'Sigurna sam da su vodili ljubav. Jednostavno ne znam što da radim'.

'Kakav užasan šok. Izdali su te dvoje ljudi kojima si najviše vjerovala. Ako je ovo bilo jednokratno, velike su šanse da se oboje osjećaju prilično grozno', poručila joj je stručnjakinja za odnose. 'Povjerenje se mora zaslužiti i trebat će vremena da ovo prebolite, ako ćete ikada uopće moći', dodala je. Savjetovala joj je i da potraži stručni pomoć kako bi se lakše nosila s ovim problemom: 'Kada budete spremni, recite svom suprugu da i on treba doći na seanse i savjetnik će vas voditi kroz razgovor s vašim mužem o onome što ste vidjeli'.

