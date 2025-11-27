Nemate dlake na nožnim prstima? To može biti znak ozbiljnog zdravstvenog problema!

Dlake su potpuno prirodan i normalan dio ljudskog tijela. Pojavljuju se gotovo posvuda, od glave do nožnih prstiju. Ipak, mnogi od nas obraćaju pozornost samo na određene dijelove, pa nas može iznenaditi kada primijetimo promjene na mjestima na kojima inače ne razmišljamo o dlakama. Kada ste se zadnji put izbliza susreli sa svojim nožnim prstima? Naravno, navikli smo provjeravati različite dijelove tijela tražeći znakove i simptome da nešto možda nije u redu, ali pitanje imate o dlakavosti nožnih prstiju vjerojatno ne zauzima mjesto na listi prioriteta većine ljudi.

Jedna stručnjakinja gostovala je u podcastu "Diary Of A CEO" sa Stevenom Bartlettom da bi razgovarala o svemu što se tiče zdravlja, a stopala su se pokazala kao iznenađujući pokazatelj. Dr. Annette Bosworth, često na internetu nazivana dr. Boz, podijelila je svoje znanje o raznim simptomima i što oni mogu značiti te kada se treba zabrinuti. Dr. Boz objasnila je da je sve povezano s inzulinskom rezistencijom, piše Unilad. "Kako moji pacijenti stare, tako ću im reći da pogledaju svoje nožne prste jer bi trebali imati dlake na njima. Kada je vaše tijelo godinama u stanju povišene razine inzulina, tada ono počinje govoriti: 'Ne šaljemo više resurse u neke dijelove tijela'. Folikuli u njihovom nožnom prstu su jedan od njih", rekla je dr. Boz.

Objasnila je da će dlačice na nožnim prstima jednostavno prestati rasti, a zatim se problem širi: prvo na gležnjeve, zatim do koljena, tako da na donjim ekstremitetima više nema dlaka. "To je proces koji je započeo visokim inzulinom", dodala je liječnica. Inzulinska rezistencija razlikuje se od dijabetesa i najčešća je tijekom puberteta, trudnoće i menopauze, prema Diabetes UK. Može povećati rizik od razvoja dijabetesa ako vaša gušterača ne može proizvesti dovoljno inzulina za prevladavanje otpora da bi razina šećera u krvi ostala unutar zdravog raspona.

Kožne izrasline su još jedna stvar na koju treba obratiti pozornost što se tiče fizičkih znakova. "Kožne izrasline nisu madeži. Madeži možete osjetiti kao izbočinu na koži, zar ne? Ali kožna izraslina ima 'vrat' i izgleda poput male gljive", objasnila je stručnjakinja. No, postoji jedna stvar koja posebno smeta stručnjakinji.

"Najiritantnije je kada pacijenti dođu i kažu: 'Pa, upravo sam ih pokušala sve odrezati, ali su nastavile krvariti', a ja kažem: 'Nemojte ih rezati', otpast će kada vam inzulin bude niži. Pojavit će se pod pazusima ili na mjestima gdje se koža trlja. Kada inzulin počne poticati njihov rast, tada je kao pravo polje malih ‘cvjetača’ koje vise u pazusima!" , objasnila je.