Ovim horoskopskim znakovima kuhinja je noćna mora: Ne znaju ispeći ni jaje
Dok se neki znakovi rađaju s kuhačom u ruci, drugima je kuhinja neistraženi teritorij pun opasnosti. Zvijezde otkrivaju tko bi se trebao držati dostave i zašto im kulinarske avanture redovito završavaju neuspjehom.
Poznati po svojoj energiji i impulzivnosti, Ovnovi su recept za propast u kuhinji. Nemaju strpljenja za dugotrajne procese, pa će pojačati pećnicu na najjače i dobiti jelo koje je izvana zagoreno, a iznutra sirovo. Dok se nešto kuha, oni već rade tri druge stvari, pa im lako "zagori i voda". Kuhanje je za njih dosadna prepreka, zbog čega se radije oslanjaju na dostavu.
Najveći neprijatelj Blizanaca u kuhinji je njihov um koji radi sto na sat. Započet će jelo s entuzijazmom, ali će im pažnju omesti telefonski poziv i zaboravit će na tavu. Njihova znatiželja tjera ih da mijenjaju recept u hodu, što dovodi do nejestivih kombinacija, a zbog dekoncentracije često zaborave posoliti jelo ili ga posole dvaput.
Vječni avanturist Strijelac recepte doživljava kao neobvezujuće smjernice koje kreativno ignorira. U želji da jelo učini "uzbudljivijim", pretjerat će s egzotičnim začinima i uništiti okus. Njihov pustolovni duh tjera ih da radije istražuju restorane nego da provode vrijeme u kuhinji, gdje zbog ležernosti lako mogu ostaviti upaljenu pećnicu.
Kuhinja Vodenjaka je znanstveni laboratorij za neuspjele eksperimente. Oni preziru tradiciju i u želji za inovacijama spremni su isprobati najbizarnije kombinacije, poput tjestenine s džemom ili piletine s maslacem od kikirikija. Rezultat je jelo koje je možda vizualno intrigantno, ali okusom najčešće razočaravajuće.
Posebnu kategoriju čine Vage i Ribe. Esteta Vaga posvetit će sate dekoriranju tanjura, dok će jelo postati hladno i žilavo. Zbog svoje neodlučnosti oko toga što kuhati, često svi završe na sendviču. S druge strane, sanjarske Ribe jednostavno odlutaju mislima, zaboravljajući ključne korake u receptu, zbog čega im jela redovito zagore ili prekipe.
Naravno, dok se ovi znakovi bore s osnovama, postoje i oni kojima je kulinarstvo u krvi. Rakovi kuhaju s dušom, Bikovi su istinski hedonisti koji uživaju u svakom zalogaju, a Djevice prate recepte s kirurškom preciznošću. Za sve ostale, kojima kuhinja predstavlja izazov, uvijek ostaje utjeha: vještina naručivanja hrane također je vještina za sebe, a moderni uređaji poput multicookera i jela "sve u jedan lonac" stvoreni su upravo za one kojima su zvijezde uskratile kulinarski dar.