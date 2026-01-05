Ne možete zaspati? Ovaj pametni trik za spavanje djeluje u roku od nekoliko minuta

Mnogi se bore s problemom utonuća u san: leže u krevetu i satima ne mogu zaspati, što može dovesti do frustracije, umora i smanjene produktivnosti. Poremećaji spavanja često nastaju zbog stresa, loših navika prije spavanja ili okoline koja ometa odmor, a posljedice se mogu osjećati tijekom cijelog dana. Zato je jedna žena detaljno opisala "čarobnu" tehniku ​​uspavljivanja u koju se kune jer pomaže ljudima da zaspu u roku od nekoliko minuta. Nacionalna zdravstvena služba Ujedinjenog Kraljevstva (NHS) je objasnila da nekoliko nemirnih noći obično nije razlog za zabrinutost, ali može postati problem ako nedostatak sna počne utjecati na vaš svakodnevni život. Zdravstvena služba također je upozorila da dugotrajni problemi sa spavanjem mogu utjecati na odnose i društveni život te da ljudi mogu biti umorni, više jesti i biti nesposobni za obavljanje svakodnevnih zadataka. U videu, koji je prikupio više od osam milijuna pregleda, kreatorica sadržaja Olivia Hedlund demonstrirala je tehniku ​​koju je usvojila od autora bestselera, istraživača, predavača i korporativnog konzultanta dr. Joea Dispenze.

Dr. Dispenza je poznat po svojoj meditaciji o epifizi koja uključuje posebne metode osmišljene za poticanje opuštanja i poboljšanje kvalitete sna, piše Daily Express. U videu Hedlund leži u krevetu. "Ako ste netko tko ne može brzo zaspati, imam trik koji će vam promijeniti život. Rekla sam dvojici prijatelja o tome, isprobali su ga i rekli da su odmah zaspali. To je određena tehnika disanja koju sam naučila od Joea Dispenze, a zatim sam je isprobala prije nego što sam otišla u krevet i djeluje tako dobro. U osnovi se radi o pet dubokih udisaja, ali ti udisaji se izvode vrlo specifično", objasnila je trik za koji je rekla da djeluje magično.

Hedlund je preporučila gledateljima da potraže Dispenzinu meditaciju o epifizi online. "U osnovi, jako sporo udahnete udah kroz nos i počnete stezati tijelo. Zatežete trbušne mišiće i stomak sve do prsnog koša i doslovno osjećate kako dah ide uz kralježnicu, sve dok ga ne zamislite u sredini glave. Zatim ga zadržite koliko god možete, a potom otpustite, i to ponovite pet put i odmah ćete zaspati", objasnila je tehniku.

Gledatelji su oduševljeno reagirali u komentarima. "Probao sam i mislio da to radim krivo, a onda sam to učinio više puta i stvarno pomaže!", napisao je jedan korisnik. "Pokušavam zaspati posljednja dva sata, ovo bolje funkcionira", dodao je drugi. "Ovo je zapravo djelovalo kod mene", oduševio se treći.