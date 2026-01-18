Ne morate pojačavati grijanje: Ove navike štede novac i zadržavaju toplinu u domu

Grijanje je neizostavno tijekom zime da bi dom bio topao i ugodan, no računi za energiju često znatno opterećuju kućni budžet. Srećom, postoje jednostavne i učinkovite mjere koje možemo poduzeti da bismo zadržali toplinu u prostoru i smanjili troškove grijanja. Pravilna izolacija, pažljivo korištenje prozora i vrata te pametno postavljanje radijatora samo su neke od strategija koje mogu učiniti značajnu razliku. Jeste li znali da kroz prozore možete izgubiti puno topline? "Postoji mnogo praktičnih trikova kako zadržati što više topline u svom domu", rekla je Chloe Dacosta, voditeljica dizajna u Blinds2go, pa je odlučila podijeliti neke od svojih favorita, piše Mirror.

Otvorite prozore: "Ova se tvrdnja možda čini kontradiktornom, ali budite strpljivi! Iako je općenito najbolje držati prozore zatvorenima i pokrivenima da bi se zadržala toplina, stručnjaci preporučuju da prozore otvorite na samo 10 minuta dnevno", objasnila je Dacosta. To pomaže u smanjenju kondenzacije i vlage, koji su također glavni krivci za hladan dom, i zamjenjuje vlažan unutarnji zrak sušim zrakom, bez previše hlađenja cijele prostorije.

Provjerite propuhe: "Toplina izlazi kroz praznine oko vrata i prozora, uključujući ključanice, poštanske sandučiće i mačje otvore, kao i kroz dimnjake, pa čak i podne daske. Stoga se uvijek isplati provjeriti ta mjesta ako vam dom djeluje hladno", savjetovala je stručnjakinja.

Isključite grijanje u sobama u kojima ne boravite: "Ako imate sobe koje ne koristite, pokušajte zatvoriti zavjese i vrata te isključiti radijatore u tim prostorijama da biste se mogli fokusirati na grijanje ostatka doma. To će pomoći uštedjeti nešto novca. U sobama koje koristite, držite vrata barem malo otvorena da biste potaknuli dobru cirkulaciju toplog zraka", objasnila je Dacosta.

Znajte kada zatvarati i otvarati zavjese i rolete: "Iako je zatvaranje roleta i zavjesa izvrstan način da ostanete topli, također je dobra ideja pustiti sunce unutra kad god možete jer će solarna toplina učiniti čuda za zagrijavanje vašeg doma. Pratite kada i gdje sunce sja i prilagodite svoje rolete ili zavjese u skladu s tim. Ako imate električne rolete, one su savršene jer možete lako promijeniti razinu zasjenjenja", rekla je stručnjakinja.

Stavite slojeve na prozore: "Slojevito postavljanje je vrlo popularan trend i sve više ljudi kombinira rolete i zavjese za dovršeni, teksturirani izgled, iako su u većini slučajeva zavjese samo dekoracija. Ako imate slojevite prozore, pobrinite se da ih pravilno koristite tako da zatvorite oba sloja jer to u suštini udvostručuje barijere između sobe i prozora, pomažući dodatno smanjiti propuhe i gubitak topline", zaključila je Dacosta.